Torino | completato lo sgombero dell’ex Moi All’interno dei due edifici risiedevano da

(Di martedì 30 luglio 2019) È statoquesta mattina all’alba lodi due palazzine del Moi di, l’ex villaggio olimpico occupato da anni da famiglie di migranti. Un’operazione definita “dolce” dalla prefettura perché avvenuta in accordo con le famiglie. All’interno dell’complessivamente circa 350 persone, di cui 143 nella cosiddetta palazzina grigia e 198 in quella arancione. Le nazionalità prevalenti sono Somalia, Nigeria, Mali, Niger, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Ghana, Etiopia, Senegal. Secondo il Viminale, “in questo modo si porta ad esecuzione una fase importante del protocollo d’intesa tra la città di, la prefettura di, la Città metropolitana, la Regione Piemonte, la Diocesi die la Compagnia di San Paolo”. Nei prossimi giorni è previsto il completamento delle operazioni di messa in ...

