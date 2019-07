Simona Togni conferma | La storia tra me e Panucci è finita

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Marco Gentile Lad'amore tra, insegnante di Ballando con le Stelle e Cristian: "Confermo ma non voglio rilasciare altre dichiarazioni" Cristianè un ex calciatore, di ruolo terzino destro, che in carriera ha vestito diverse maglie tra cui quelle di Milan, Roma, Inter e Real Madrid. L'ex ct dell'Albania ha vinto tutto in carriera da giocatore: due Champions League, una Supercoppa Europea, una coppa Intercontinentale, due campionati italiani, una Liga e svariate coppe italiane, supercoppe italiane, una Charity Shield con il Chelsea e una Supercoppa di Spagna. Il 46enne ligure ha anche messo insieme 57 presenze con la maglia della nazionale italiana ed ha realizzato quattro reti.dopo essersi ritirato da calciatore ha intrapreso la carriera da opinionista per Sky e nel 2011 ha partecipato al programma Ballando con le Stelle ...