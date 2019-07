Control | un nuovo video gameplay ci mostra una delle missioni della storia

L'SN30 Pro+ è il nuovo retro Controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il prossimo mese : Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suo SN30 Pro+ compatibile con Switch, un nuovo controller progettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore di controller third party e ha realizzato un certo numero di "nuovi controller classici" nel corso degli anni, ma questo SN30 Pro+ sembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a un controller Super Nintendo, SN30 Pro+ ha due ...

Iliad appoggia la trasparenza e il Controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge : Anche Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha partecipato nei giorni scorsi alle audizioni in Senato relative alla trasparenza delle tariffe. Ecco cosa ha detto L'articolo Iliad appoggia la trasparenza e il controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si Controlla con lo smartphone : Samsung ha brevettato un proiettore portatile controllabile con lo smartphone e da usare poggiato su un tavolo o fissato ad una parete. L'articolo Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si controlla con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Control : previsto per oggi un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy : Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di Control. Questo pomeriggio andrà in onda un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy.Gli sviluppatori hanno annunciato su Twitter che, a partire dalle ore 18 italiane, andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in compagnia del team.In questa occasione, saranno mostrate alcune missioni principali e secondarie, e gli sviluppatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei fan.Leggi ...

Il nuovo piano anti migranti : "Ora Controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Il nuovo video diario di Control ci mostra come fronteggiare la minaccia di "Hiss" : Control è il nuovo atteso gioco di Remedy che arriverà alla fine di agosto su PC e console. Gli sviluppatori ci hanno mostrato più volte in video le caratteristiche del titolo e, ora, un nuovo video diario si concentra su come fronteggiare la minaccia di "Hiss", il Sibilo.In precedenza, Remedy ci aveva mostrato "The Oldest House", la misteriosa ambientazione di Control, spiegando che i giocatori dovranno vedersela con l'entità nota, appunto, ...

Un nuovo gameplay di Control dall'E3 ci mostra Jesse Faden in azione : Control ritorna sotto i riflettori con un nuovo imperdibile video gameplay della nuova demo, e come possiamo vedere avremo un assaggio di ben 18 minuti di gioco.Il filmato, realizzato proprio in occasione dell'E3, ci mostra una Jesse Faden alle prese con inquietanti esseri multidimensionali. Una pericolosa entità soprannaturale infatti minaccia la trama spazio-temporale di New York, seminando il panico in città. Naturalmente dovremo vedercela ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...

Xbox - presentati 60 nuovi giochi (e un nuovo Controller) : (Foto: Xbox) Al termine di una delle presentazioni più massicce di sempre, Microsoft ha ufficializzato la bellezza di 60 nuovi giochi Xbox dei quali 34 in anteprima su Xbox Games Pass alla conferenza presso l’E3 2019 di Los Angeles, l’appuntamento videoludico più importante dell’anno. Inoltre, è stato mostrato un nuovo performante controller e si è anticipato qualcosa di più consistente sulla console di nuova generazione Xbox ...

Control : Remedy ha aperto i preorder e pubblicato un nuovo trailer : Remedy Entertainment ha recentemente dato il via ai preorder del suo nuovo action Control, pubblicando nello stesso momento un nuovo ed esplosivo teaser trailer dedicato.Come riporta VG247, il video da la possibilità di immergerci nel mondo soprannaturale del titolo Remedy, in cui la letale Jesse Faden (da poco nominata direttore del Federal Bureau of Control), dovrà respingere una minaccia chiamata "Hiss" e nello stesso tempo scoprire i segreti ...

Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della serie che permetterà di Controllare qualsiasi NPC? : Non sarebbe un vero E3 senza rumor su giochi di Ubisoft e, stando a Roller Champions, il terzo Watch Dogs è ora emerso grazie ad Amazon UK, e dovrebbe chiamarsi Watch Dogs Legion. Kotaku avrebbe confermato le indiscrezioni, poiché il famoso sito sarebbe in possesso di notizie di diverse fonti collegate all'azienda.Nell'articolo di Jason Schreier leggiamo che Watch Dogs Legion sarà ambientato a Londra e presenterebbe una caratteristica davvero ...