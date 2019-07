Cc ucciso,"disappunto"per ombre vicenda

Dopo avere espresso il suoper le "e misteri" che sussistono nel caso dell'uccisione del vicebrigadiere Cerciello Rega,il comandante provinciale Cc Gargaro ribadisce:l'intervento di Cerciello e Varriale fu regolare, si è carabinieri pure in borghese Impossibile difendersi con le armi,"i 2 americani incappucciati li hanno subito aggrediti",l'è stato colpito subito dopo essersi qualificato e Varriale non poteva sparare a persone in fuga Perché il derubato ha indicato magrebini?Non voleva essere associato ai fatti(Di martedì 30 luglio 2019)