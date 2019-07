Calciomercato Milan | ufficiale | Cutrone è un nuovo calciatore del Wolverhampton

La miopia dei club italiani - Juve e Milan perdono talenti a prezzi di saldo : Kean-Cutrone - il Calciomercato ridimensiona le big : Il calciomercato è entrato ormai nella fase decisiva, continuano a muoversi le big del campionato italiano, in entrata e (purtroppo) anche in uscita, purtroppo perchè le ultime scelte di Juventus e Milan sono incomprensibili. Le due squadre italiane che per storia, tradizione e trofei possono considerarsi come big a livello mondiale hanno deciso di ‘liberarsi’ di due talenti, sono andati via due calciatori che sicuramente hanno ...

Calciomercato Milan - retroscena André Silva : ecco perchè è saltato il suo trasferimento al Monaco : Secondo la stampa francese, il trasferimento di André Silva al Monaco è saltato per problemi riscontrati durante le visite mediche Il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco sembrava ormai cosa fatta, il calciatore aveva lasciato la tournée americana e raggiunto il Principato per le visite mediche, ultimo step prima della firma. CRISTINA QUICLER / AFP Secondo l’Equipe, sarebbero proprio i test medici la causa ...

Calciomercato Milan - Rafael Leao è atterrato a Malpensa : domani le visite mediche : Calciomercato Milan – Il Milan ha piazzato un colpo importante per l’attacco, il calciatore Rafael Leao è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Malpensa e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche poi sarà un nuovo calciatore rossonero. Il portoghese è arrivato con un volo proveniente da Lisbona, investimento importante, il Milan ha versato nelle casse del Lille 35 milioni di euro e come parziale contropartita ...

Calciomercato Milan - è fatta anche per l’arrivo di Rafael Leao : domani in programma le visite mediche : Il club rossonero ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante classe ’99, che domani sosterrà le visite mediche Nuovo arrivo in casa Milan, si tratta di Rafael Leao del Lille, attaccante classe ’99 pronto a mettersi a disposizione di Marco Giampaolo. Accordo raggiunto con il club francese sulla base di 30 milioni di euro più bonus, domani il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto, prima di ...

Calciomercato 30 luglio martedì : Lukaku-Dyabala - lo scambio si farà. Inter - Dzeko vicino. Milan - fatta per Leao : Calciomercato 30 luglio- Ecco le trattative di oggi martedì 30 luglio. JUVENTUS– scambio Dybala-Lukaku ormai nel vivo. La sensazione è che l’affare si farà. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, lo scambio potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime ore dopo il ritorno a Torino di Dybala dalle vacanze. La Juventus comunicherà al giocatore […] L'articolo Calciomercato 30 luglio ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il sogno e la realtà in casa Fiorentina - nuovo difensore per il Milan : E’ stata una giornata intensa per il Calciomercato, ecco tutte le trattative di giornata. “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarteal Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Valzer di attaccanti. Partiamo ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Calciomercato Milan - arriva Duarte : l’annuncio arriva dall’allenatore del Flamengo : “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match del Flamengo ed il tecnico in conferenza stampa ha poi confermato ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Milan attivissimo - portiere per il Torino e tesoretto Sampdoria : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Milan chiude per Leao - scambio Fiorentina-Roma - l’Arsenal su Khedira : Il Calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane ...

Calciomercato Milan - Leo Duarte ad un passo : il centrale brasiliano del Flamengo ricorda Thiago Silva : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire ...