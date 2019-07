Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – A seguito di alcune segnalazioni inviate alla stampa locale circa l’avvenuta chiusura temporanea dell’dipresso l’ospedale di, la Asl diinterviene al fine di informare correttamente e di rassicurare la popolazione e le forze politiche che hanno chiesto degli approfondimenti circa l’operativita’ del servizio. Le attivita’ dell’, per motivi organizzativi, sono state sospese esclusivamente per la giornata di lunedi’ 29 luglio. Gia’ a partire da oggi, il servizio tornera’ operativo con due seduteli all’interno di cui saranno effettuate le prime visite ed erogate alcune tipologie di terapia, tra cui le terapie endovescicali. Per il mese di agosto si e’ resa necessaria una riduzione di attivita’ e lo spostamento dei trattamenti chemiotarapici ...

romadailynews : #Asl Viterbo: #ambulatorio #oncologia Tarquinia aperto 2 giorni a settimana: #Roma – A… - lucadisarra : @Cuccello @CislNazionale @FurlanAnnamaria @RegioneLazio @nzingaretti @cislfp La ASL di Viterbo ha la fortuna di ave… - RiccardoGatti : Viterbo - Asl, il dott. Cimarello nei locali non a norma di via Cardarelli: nuovi spostamenti in vista? -