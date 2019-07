Totti in versione Buffon | che parate a Sabaudia! E risponde così alla provocazione di un

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019) Francescoprosegue la sua vacanza e a Sabaudia si diverte a vestire i panni di Gigi, ma lo fa in costume in spiaggia. Una partitella con protagonisti tanti bimbi, figli di amici in vacanza nel litorale pontino dove l’ex capitano della Roma ha la casa.si è piazzato in porta mettendo in mostra tutto il suo talento. Come spesso accade da qualche mese a questa parte, la scena è stata testimoniata dsua pagina Instagram nelle stories e accompagnata dcanzone «Parole, parole» di Mina. Il motivo della scelta è una risposta all’amico Alberto Aquilani, ex compagno di squadra ai tempi del primo Spalletti, che lo aveva provocato, sempre sui social, chiedendo: «Ma dove sei? Con la pioggia non corri? Corri solo con il bel tempo?». Enon si è fatto pregarendo, come sempre fatto in carriera, sul campo di gioco. Anche se questa volta si trattava ...

