ONU | nel 2100 la popolazione mondiale sarà di circa 11 miliardi

Pallavolo – Italia ok nel test match : Turchia sconfitta 3-2 grazie ad una super Paola EgONU : Vittoria per l’Italia nel test match di Alassio contro la Turchia: azzurre trascinate dai 25 punti di Paola Egonu Di fronte ai quasi 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio la nazionale Italiana femminile si è aggiudicata il test-match con la Turchia 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, apparse in crescita rispetto alle prestazioni della Final Six di Nanchino. A distanza di ...

BONUs verde nel 730 : modalità e scadenze : Detrazione Irpef del 36% fino a 5mila euro di spese per l’abitazione se “verdi”, per questo si chiama Bonus verde nel 730 quello che debutta quest’anno debutta, dopo che è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 ed è stato prorogato anche per il 2019. Si tratta di uno sconto fiscale per alcuni interventi che vengono definiti di “sistemazione a verde” e che possono riguardare aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, ...

Aids : 770 mila morti nel mondo nel 2018 - lontano il target ONU 2020 : “La lotta contro la pandemia di Hiv/Aids è ben lontana dall’essere conclusa“, avverte l’UnAids che ha diffuso oggi il suo Global Report 2019 a Eshowe in Sud Africa. Dal rapporto del Programma congiunto delle Nazioni Unite per l’Hiv/Aids emerge che nel 2018 sono morte a causa dell’infezione 770 mila persone nel pianeta: appena 30 mila in meno rispetto al 2017 (800 mila decessi, 840 mila nel 2016). Considerando ...

Pink difende la foto dei figli nel mONUmento per l'Olocausto - : Erika Pomella Pink ha usato il suo profilo Instagram per pubblicare l'immagine dei figli al monumento per l'Olocausto di Berlino e, allo stesso tempo, difendere la sua scelta Pink mette le mani avanti: prima di essere etichettata come una cattiva madre che non dà il buon esempio o che non insegna i valori corretti ai figli, la cantante ha scelto di passare direttamente all'attacco. Questo perché Pink ha pubblicato sul suo profilo ...

50 mONUmenti in Italia da vedere almeno una volta nella vita : Da Nord a Sud, l’Italia è ricca di palazzi, torri, chiese, ponti e piazze che ci rendono uno tra i paesi al mondo con la maggiore densità di attrazioni turistiche. Un primato invidiabile di cui spesso neppure noi che abitiamo lo Stivale siamo pienamente consapevoli. Le vacanze estive, sopratutto se non contemplano viaggi esotici, possono essere un’ottima occasione per scoprire alcuni dei gioielli di cui è costellato il territorio ...

Energia - ENEA : con l’ecobONUs 3 - 3 miliardi di investimenti nel 2018 - 39 miliardi dal 2007 : Oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). È questo in estrema sintesi il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Il dato emerge dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA presentato oggi a Roma ...

BONUs 18enni - trasporti e agenzia delle Entrate : le voci «salvate» nell’assestamento di bilancio : Dal gruppo di misure messe in campo dal governo per correggere i conti ed evitare la procedura d'infrazione arrivano anche buone notizie. Tre le principali. Nelle classiche “pieghe del...

Promossa dall'Agenzia atomica dell'ONU la strategia della Sogin per l'economia circolare nello smantellamento nucleare : Sogin ha presentato il documento di analisi sulla sua strategia di economia circolare nella dismissione nucleari. L’occasione è stata il primo workshop internazionale sul tema dell’economia circolare nel decommissioning nucleare, organizzato dall’International Atomic Energy Agency (Iaea) che si è svolto dal 18 al 21 giugno. La strategia di Sogin - si legge in una nota - si muove su tre livelli: il riciclo dei ...

Mercato Juventus - BONUcci nel mirino del PSG : Sarri parla con l’ex Milan : Mercato Juventus – Tante sono le voci di Mercato che riguardano la Juventus ma una delle pi\ clamorose è certamente quella del forte interesse del PSG per Leonardo Bonucci. Il sempre più probabile trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe creare degli scossoni in uscita nel reparto difensivo bianconero. Tutti gli indizi portano a Leonardo Bonucci, nuovamente al centro […] More

Mercato Juventus - BONUcci nel mirino del PSG : contatti avviati : Mercato Juventus – L’arrivo di de Ligt alla Juventus, dato ormai per imminente, potrebbe avere ripercussioni sul Mercato bianconero o almeno accende le speranze di qualche big europea: ci sarebbe stato, infatti, un sondaggio da parte del Paris Saint-Germain per Leonardo Bonucci. Come si legge su ‘sportmediaset.it’, Leonardo avrebbe chiesto informazioni sul difensore ritornato lo scorso anno a […] More

Dalla rottamazione al bONUs diplomati : cosa c’è nel decreto crescita : L’aula del Senato (Flickr.com. License CC BY-NC-SA 2.0 Con il voto al Senato del 27 giugno, è diventato ufficialmente legge il cosiddetto decreto crescita, che definisce alcune misure per il rilancio economico, la tutela del made in Italy, oltre stabilire le norme relative a incentivi fiscali e alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco quali sono i punti fondamentali contenuti nel testo approvato. Imprese In primo luogo le ...

Red Dead Online : Sconti - BONUs e novità nel catalogo : L’aggiornamento di Red Dead Online di questa settimana porta tanti nuovi contenuti sia per PlayStation 4 che per Xbox One, tra cui nuovo abbigliamento, Bonus sui PE per le Carte abilità e tanto altro. Il brutale Tomahawk antico arriva oggi su Xbox One insieme all’azione adrenalinica della Resa dei conti Niente sprechi: Tomahawk antico. In questa modalità, precedentemente in accesso anticipato ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bONUs per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

Clima - Guterres (ONU) : gli eventi meteo estremi “minacciano la pace nel mondo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto una riflessione, da qui alla prossima Giornata internazionale per la pace nel mondo (21 settembre), su una minaccia alla sicurezza e alla stabilità mondiale: il cambiamento Climatico. Le catastrofi e gli eventi meteo estremi, ha spiegato Guterres, sono sempre più frequenti e violenti e i problemi che derivano dall’esaurimento delle risorse rischiano di degenerare in ...