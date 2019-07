CorSport | Oggi De Laurentiis e Marotta si incontrano in Lega Occasione per parlare di

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019), a Milano, Dee Chiavelli incontrerannonella sede della. Potrebbe essere l’giusta, scrive il Corriere dello Sport, per intavolare la trattativa per Icardi, o almeno per sondare il terreno. Devuole giocare di anticipo sulla Juventus, che affascina Maurito ma che ancora non si è fatta avanti con un’offerta concreta. D’altra parte, l’Inter sarebbe meglio disposta verso il club partenopeo che verso l’acerrima nemica Juve, anche in virtù delle manovre di disturbo di Paratici nell’affare Lukaku, che hanno peggiorato i rapporti già non idilliaci tra i due club. Il Napoli è dunque l’interlocutore privilegiato di, ma non è detto che questo basti. Ci sono diversi ostacoli nella trattativa per l’argentino. Innanzitutto il prezzo del cartellino. L’Inter parte da una base di 80 milioni, troppi se si considera l’ultima travagliata stagione ...

