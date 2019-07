Clamorosa ultim’ora dalla Spagna | AS annuncia | “Il Real ha preso una decisione su James

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 29 luglio 2019) IlMadrid comunica a Rodriguez che rimane Arriva un ultim’orache riguarda il futuro diRodriguez, a riportare la notizia è il quotidiano iberico AS che ne fa un titolo in prima pagina: “Ilcomunica ache rimane” IlMadrid dice ache rimane La sconfitta delMadrid contro l’Atlético e il grave infortunio di Asensio hanno spintoo Florentino a decidere di non vendere il giocatore nonostante il parere contrario di Zidane. Leggi anche Repubblica – Trattativa Napoli-Roma: offerta da 17 milioni Potrebbe interessare anche Il Napoli torna a casa, arriva laa sorpresa di Ancelotti L'articoloultim’ora, AS: “IlhaunasuRodriguez!” proviene da ForzAzzurri.net.

milaninformer : ULTIM'ORA: ADDIO A CUTRONE! CLAMOROSA CESSIONE DEL MILAN. I TIFOSI SI RIBELLANO ???? – Milan Video… - gilnar76 : ULTIM'ORA: ADDIO A CUTRONE! CLAMOROSA CESSIONE DEL MILAN. I TIFOSI SI RIBELLANO ???? - gilnar76 : 'ULTIM'ORA PAZZESCA!' NEYMAR ALLA JUVENTUS: NOTIZIA STRAORDINARIA E CLAMOROSA. I TIFOSI SOGNANO ??… -