Romina Power | Ylenia Carrisi e una speranza viva Una signora mi ha fermata

Loredana Lecciso - fucilata contro Romina Power : "Perché complicarsi la vita?". Rottura insanabile : Torna ancora una volta a parlare del suo rapporto con Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi. E a parlare è l'arci-rivale Loredana Lecciso. Questa volta le confidenze sono raccolte dal settimanale Vero, a cui racconta: "Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto

LOREDANA LECCISO SU Romina POWER/ 'Non cerco attriti - solo serenità e rispetto' : LOREDANA LECCISO, dopo la fine della storia d'amore con Al Bano Carrisi, torna a parlare della 'rivale' ROMINA POWER: 'cerco rispetto e serenità'

Al Bano su Loredana Lecciso e Romina Power : “Ci vuole pazienza” : Loredana Lecciso e Romina Power, parla Al Bano: “Con le mie ex, pazienza e rispetto” Al Bano, nonostante abbia più volte affermato di essere tornato single, si dice felicemente innamorato. No, il cantante non pensa ancora al suo primo amore, Romina Power, o alla madre dei suoi figli più giovani, Loredana Lecciso. Il leone di Cellino San Marco si dice innamorato della propria vita. Recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, il ...

Al Bano Carrisi e Romina Power - bomba del signore della tv contro la coppia : "In tv sempre loro. Invece..." : In uno di questi ultimi mercoledì, si è congedata per la stagione, Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto?. È una testata storica che mantiene il suo ascolto qualunque sia la controprogrammazione, cioè i programmi in onda altrove nello stesso orario. È tutto merito di Federica Sciarelli e di u

Albano Carrisi e Romina Power - replica su Raiuno e insulti in diretta : "Per carità - basta - uno..." : In tv la replica, su Twitter gli insulti in diretta. Romina Power al centro dei poco garbati commenti dei telespettatori che venerdì sera hanno guardato (o riguardato) su Raiuno Signore e Signori Al Bano e Romina Power (per la cronaca, 2,283 milioni e 15,5% di share). Mentre Albano Carrisi fa il pie

Albano Carrisi - a 76 anni l'intervista rivelatrice su Romina Power e Loredana Lecciso : "L'amore? Con loro..." : Tutta la verità su Loredana Lecciso e Romina Power. Intervistato dal settimanale DiPiù, Albano Carrisi vuota il sacco e, forse, darà un dispiacere ai più romantici dei suoi fan: l'amore è finito, per entrambe le sue ex moglie. Con loro, giura il 76enne cantante di Cellino San Marco, è rimasto solo u

Al Bano annuncia : “Romina Power e Loredana Lecciso non le amo più!” : Al Bano rompe il silenzio su Loredana Lecciso e Romina Power: “Non amo più nessuna delle due” Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito oggi Al Bano, reduce dallo spettacolo “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, che Rai1 ha trasmesso ieri sera in replica, dall’Arena di Verona, dopo la prima messa in onda, risalente a qualche anno fa. Nell’intervista in ...

Albano Carrisi e Romina Power - Loredana Lecciso e il triangolo scomodo : "Quando lui 2 anni fa mi chiese..." : Non scorre buon sangue tra Romina Power e Loredana Lecciso, ma la seconda moglie di Albano Carrisi ha confermato di non aver mai tentato di "sabotare" il riavvicinamento artistico tra il cantante di Cellino San Marco e la sua prima moglie. Leggi anche: "Gli anni orribili della mia esistenza". Al Ban

Romina Power 'stonata come una campana'/ Attacco degli haters dopo la replica con Al Bano su Rai1 : Romina Power stonata? Forse la voce non è il suo forte, ma di certo spicca quanto a stile e personalità. È Al Bano la vera voce del duo, e lo è sempre stato.

Romina Power confessa il suo dispiacere e torna su Rai1 con Al Bano : Romina Power fa un triste annuncio su instagram: “Lei e mia mamma erano…” Saranno in onda stasera su Rai1 Al Bano e Romina, con la replica dello spettacolo “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, trasmesso dall’Arena di Verona per la prima volta qualche anno fa. Una serata ricca di musica e grandi ospiti, con la quale Al Bano e Romina faranno quindi compagnia, ancora una volta, ai telespettatori della ...

Al Bano e Romina Power : stasera su Rai 1 il concerto all’Arena di Verona : stasera in tv, venerdì 12 luglio 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 la replica del concerto-evento Signore e Signori Al Bano e Romina Power tenutosi all’Arena di Verona il 29 maggio 2015. SCOPRI COSA C’È IN TV Al Bano e Romina di nuovo insieme sul palco Dopo aver fatto sognare un’intera generazione con la loro storia d’amore e aver spezzato il cuore dei fan annunciano la separazione, tra Al Bano e Romina sembra essere tornato il ...

Kabir Bedi - Sandokan/ Il suicidio del figlio e il mistero del bacio con Romina Power : Kabir Bedi ospite a 'Signore e Signori Al Bano e Romina Power'. bacio con Romina? 'La verità rimane tra noi'. 'Ho perso mio figlio Siddharth, soffriva di schizofrenia'.

Il bikini a 67 anni! Il tempo non passa per Romina Power : I fan devono mettersi l’anima in pace: Romina Power e Albano Carrisi non torneranno insieme. C’è poco da fare, la parola fine su questa storia è stata messa ormai da tempo. Ma ogni volta che i due sono visti insieme ecco che riscatta l’amarcord, la voglia di rivederli insieme, le trame sottili. Tra i due, però, c’è solo un gigantesco amore per la musica, che ogni tanto li unisce in giro per il mondo, e soprattutto quello verso i figli, che ...

Romina Power - lo schiaffo di Loredana Lecciso : "Al Bano me lo ha chiesto - io lo ho fatto. Ma lei..." : No, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non hanno ricucito il loro rapporto, così come trapelato da qualche parte nelle ultime settimane. Lo spiega la diretta interessata, chiaro e tondo, in un'intervista a Chi di Alfonso Signorini, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 10 mag