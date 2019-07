Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Lecon nicotina, le cosiddette e-cig, sono “” e per questo vanno regolamentate. È la posizione espressa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, nel Rapporto ‘Epidemia globale di tabacco 2019’ appena pubblicato, mette in guardia daidi tali prodotti “sebbene - precisa - lo specifico livello dio associato allenon sia stato ancora stimato in modo conclusivo”.Nel rapporto, nel quale si prendono in considerazione lecon rilascio di nicotina e non quelle senza nicotina, l’Oms afferma che “gli Stati membri che non hanno vietato le Ends (Electronic nicotine delivery systems)”, ovvero le e-cig con nicotina, “dovrebbero considerare una loro regolamentazione come ‘prodotti ...

repubblica : L'Oms boccia le sigarette elettroniche: sono 'indubbiamente dannose' [news aggiornata alle 14:49] - RaiNews : Oms boccia le sigarette elettroniche: 'Indubbiamente dannose' - AminelliVr : RT @HuffPostItalia: Oms boccia le sigarette elettroniche: 'Indubbiamente dannose, rischi per giovani' -