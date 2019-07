Maltempo | due vittime in Trentino e Lazio Le previsione nelle prossime ore

Maltempo - tre vittime. Tromba d'aria a Fiumicino uccide una donna in auto Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, sale a tre il bilancio delle vittime: una violenta Tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul...

Maltempo - acqua in due stazioni metrò : 6.51 acqua viene segnalata dall'Atac alle stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro. "I treni -spiega la municipalizzata per il trasporto pubblico- non fermano temporaneamente alle due stazioni per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino".

Baseball - Serie A1 2019 - 14a giornata : il Maltempo rinvia due match su quattro : Si è giocata una parte dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di softball, e non ha rilasciato un verdetto definitivo, poiché la pioggia si è messa di mezzo per interrompere il programma, rinviando due partite. In particolare, soltanto la seconda partita tra Bologna e Godo e la prima tra San Marino e Redipuglia. Il successo della Fortitudo Unipolsai è netto, un 9-0 che arriva dopo cinque inning: l’arrivo della ...

Maltempo Veneto - due smottamenti nel Bellunese : viabilità in tilt : Due smottamenti provocati dal passaggio di un temporale, hanno ostacolato questo pomeriggio la viabilità nel Bellunese. La strada che collega Misurina, in comune di Auronzo di Cadore (Belluno), a Carbonin (Bolzano), risulta interrotta a causa di una colata di fango e rocce e, poco più tardi, di un masso che ha vanificato l’effetto del precedente sgombero. Sul posto sta valutando la situazione personale di Veneto Strade. In comune di Rocca ...

Maltempo Molise - albero cade su due auto a Termoli : intervento dei Vigili del Fuoco : La forte ondata di Maltempo di qualche giorno fa continua a far sentire i suoi effetti in Molise. A Termoli, infatti, un grosso albero è caduto su due auto posteggiate in via Brasile, fortunatamente senza persone all’interno. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri; sul posto anche il sindaco Francesco Roberti per rendersi conto della situazione. Nessun ferito nell’incidente. L'articolo Maltempo Molise, albero ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...

Maltempo Lazio : frana a Viterbo - due donne intrappolate nel fango : Una frana di grosse dimensioni ha invaso la strada provinciale Valle di Vico, a Viterbo, oggi pomeriggio. La terra ha invaso entrambe le corsie, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. In particolare due donne sono rimaste intrappolate dal fango ma sono state salvate dagli agenti della polizia stradale che ha offerto loro anche alcuni indumenti per coprirsi dal freddo. A causa dello smottamento di terreno, tra San Martino ...

Maltempo Friuli - due turisti salvati dalla Guardia costiera di Grado : erano in acqua nonostante il meteo avverso : Nella zona antistante Grado (Gorizia), due persone si sono ritrovate in grande difficoltà in mare aperto, nonostante le condizioni meteo proibitive. Fortunatamente sono state entrambe tratte in salvo dalla Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Il primo intervento è stato a favore di un turista austriaco di 65 anni e’ stato trasportato al largo, sparendo alla vista della compagna che ha dato l’allarme. La corrente ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Forte Maltempo in Giappone - frane devastanti : almeno due morti - un milione di evacuati : E’ di due persone il bilancio – sin qui contenuto – dei morti causati dal maltempo in Giappone, che continua a imperversare nella regione a ovest del Kyushu, e che in meno di una settimana ha registrato un ammontare di precipitazioni equivalente al doppio della media mensile. Secondo quanto riferito dalla polizia una signora anziana e’ stata travolta da una frana mentre si trovava all’interno della sua abitazione; ...