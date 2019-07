Il sospetto bendato diventa un caso internazionale

Fonte : blogo

(Di domenica 28 luglio 2019) La notizia della foto di Gabriel Christian Natale Hjorthnella caserma dei carabinieri sta facendo il giro del mondo, forse molto più della notizia dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio, omicidio di cui proprio Hjorth, con il suo amico Edgar Finnegan Lee, è accusato, accuse che si basano proprio sulla testimonianza dei due.La CNN ha addirittura aperto il suo sito web con la foto di Natale Hjorth, ma anche altre grandi testate internazionali, dalla ABC a Bloomberg, dalla Associated Press a Reuters fino al canale russo Russia Today, stanno riportando.Intanto i carabinieri hanno fatto sapere che il ragazzo è statosolo per cinque minuti e il responsabile sarà trasferito "a un altro incarico non operativo". Sono in corso indagini interne per individuare sia chi ha scattato la foto, sia chi l'ha fatta circolare su alcune chat. I ...

