Graphic novel d’avanguardia per la scuderia ratigher

Venezia 2019 - il Graphic novelist Igort in concorso alle Giornate degli Autori : “Il cinema è adesso”. Mutuando la chiusa della puntuale presentazione di Giona A. Nazzaro, delegato generale della 34ma Settimana Internazionale della Critica, si comprende la direttrice seguita dalle due sezioni autonome e parallele della prossima Mostra Veneziana: da una parte, appunto, quella ideata e organizzata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) dedicata agli esordi, dall’altra le Giornate degli Autori, guidata ...

“5 è il numero perfetto” di Igort - Graphic novel che ha ispirato il film con Toni Servillo : In uscita il 29 agosto, il film di Igort "5 è il numero perfetto" è ispirato alla graphic novel dello stesso fumettista, tradotta già in 15 paesi. Scopriamo la storia del sicario in pensione Peppino Lo Cicero, interpretato da Toni Servillo, la sua amante di sempre, Valeria Golino, e il sanguinario Totò ‘O Macellaio, che sul grande schermo sarà Carlo Buccirosso.Continua a leggere

Design : studenti Ied raccontano il Sud Sudan con Graphic novel : Roma, 10 lug. (Labitalia) - È il numero nove, considerato da diverse culture come 'divino', a rico[...]

Graphite Comics mette a disposizione tonnellate di fumetti - Graphic novel - webtoons - webcomics e manga : Graphite Comics - Get Drawn In è un'applicazione dedicata agli appassionati di fumetti, graphic novel, webtoons, webComics e manga. L'applicazione offre modalità di lettura uniche per ogni formato, migliaia di fumetti e webtoons a portata di mano, il controllo dei genitori e le liste di lettura personalizzate. L'articolo Graphite Comics mette a disposizione tonnellate di fumetti, graphic novel, webtoons, webComics e manga proviene da ...

Stranger Things - Il sottosopra la Graphic novel della serie : La storia ufficiale di quello che è successo a Will Byers durante la prima stagione di Stranger Things quando si perse nel sottosopra: è questo il nucleo della graphic novel Strangher Things – Il sottosopra. Il fumetto arriva in vendita il 20 giugno edito da Magazzini Salani, un marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Il volume rappresenta un ottimo antipasto in attesa che il 4 luglio arrivi la terza stagione ...

Stranger Things - esce in Italia la prima Graphic novel ufficiale : L’attesa per la prossima stagione di Stranger Things si assottiglia sempre di più. I nuovi episodi della terza stagione usciranno infatti su Netflix il prossimo 4 luglio, in linea con l’ambientazione estiva delle vicende che coinvolgeranno Eleven e gli altri protagonisti. Ma per chi non può proprio resistere, arriva ora la prima graphic novel ufficiale ispirata alla storia ideata dai fratelli Duffer. Magazzini Salani, infatti, ...

Vietato presentare la Graphic novel sulle Brigate rosse - : Riccardo Pelliccetti La censura è un venticello... Ci risiamo. È da poco terminata la polemica sul Salone del Libro a Torino, da dove è stato cacciato un editore di destra, e si riaccendono i riflettori sulla vocazione della sinistra alla censura. Questa volta ad essere messa sotto accusa è una graphic novel, Brigate rosso sangue, dedicata all'assassinio di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, uccisi dalle BR il 17 giugno 1974 a ...

Terrorismo : esce la Graphic novel 'Brigate rosso sangue' (2) : (AdnKronos) - La graphic novel dedicata ai militanti missini Mazzola e Giralucci racconta per immagini, con esattezza e rigore filologico, il clima padovano di quegli anni, l'assurdità della violenza ideologica e la contiguità di molti settori della "società civile" con gli assassini delle Br. Ferro