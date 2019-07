F1 | GP Ungheria 2019 | programma | orari e tv Si gareggia fra una settimana a Budapest

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Neanche il tempo di respirare per il Circus di F1. Nel prossimo fine(2-4 agosto) andrà in scena il GP di, dodicesima prova del Mondiale. Sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring la Ferrari, come al solito, cercherà di mettere in difficoltà le Mercedes, punto di riferimento di questa stagione. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc hanno questa idea chiara in testa ma dovranno guardarsi anche dal temibile olandese Max Verstappen, in grande evidenza in quest’annata a bordo della Red Bull. F1, GPe tv Ildel GP di, dodicesima prova del Mondialedi F1, sarà curato in diretta e in esclusiva da Sky Sport, in streaming su Sky Go. TV8 non trasmetterà le prove libere del venerdì e del sabato e si occuperà delle differite delle qualifiche e della gara IN CHIARO. OA Sport, come ...

Agenzia_Ansa : #Pallanuoto, Mondiali: Italia-Ungheria 12-10. Il Settebello in finale, troverà la Spagna. Staccato anche pass per T… - repubblica : Pallanuoto, il Settebello non tradisce mai: batte l'Ungheria e va in finale [news aggiornata alle 14:09] - SkySport : ? Ottenuto anche il pass olimpico per #Tokyo2020 ?? Sabato l'avversaria per l'oro sarà la Spagna che ha battuto 6-5… -