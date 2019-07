Diretta Finale Staffetta 4x100 misti donne Streaming | al via la gara con Pellegrini!

FINALE STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE/ Diretta streaming Rai : i record della Divina : Diretta FINALE STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE con Federica Pellegrini: info streaming video Rai della gara ai Mondiali di nuoto.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale - fuori gli uomini! Dalle 13.00 Pilato e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali ai Mondiali di Gwangju con ben quattro azzurri in finale più la 4×100 mista donne 4.33: L’Italia prende la carta da finale numero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale! Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - male Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nel finale! In finale vanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: L’Australia si aggiudica la seconda batteria in 3’58″19, al secondo posto la Cina con 3’58″63. Azzurre in finale con il terzo tempo!!! 4.30. Australia, Cina, Canada ai 300 4.29: Ai 200 Australia, Cina e Canada, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - niente finale per Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.11: Ai 300 Cina, Usa, Gbr 4.10: Ai 200 Cina (con tutti i titolari), Usa, Brasile 4.09: Usa, Cina Brasile ai 100 4.04: Italia virtualmente fuori dalla finale della 4×100 mista. Continua la maledizione della mista per l’Italia che faticherà anche a qualificarsi per Tokyo. disastrosa come l’anno scorso a Glasgow. RECORD DEL MONDOOOOO della Russia in 3’30″72, secondo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! Niente finale per Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.50: Hosszu, Ye, Lesaffre ai 300 metri 3.48: Overholt in 2’11″34, Hosszu, Lesaffre a metà gara 3.47:; Overholt, Hosszu, Forde ai primi 100 3.44: Prova negativa per >Ilaria Cusinato che abbandona ogni velleità per una finale che sarebbe stata ampiamente alla portata della sua migliore versione. Vince Ohashi in 4’37″23, seconda Pickrem, terza Jakabos, ottava Cusinato ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 27 luglio. QUADARELLA SPLENDIDO ARGENTO NEGLI 800!!! Delusione Panziera : solo quarta! Pilato e Carraro in finale! Bene Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Mentre c’è Simona QUADARELLA sul secondo gradino del podio dell’impianto di Gwangju, noi vi diamo appuntamento a questa notte alle 3 e vi ringraziamo per averci seguiti. Buona serata. 15.02: Domani ci saranno Pilato e Carraro a caccia di un posto sul podio nei 50 rana e Paltrinieri ed Acerenza a cercare di recitare ruoli da protagonisti nei 1500 stile libero. Questa notte ...

LIVE Italia-Spagna 10-5 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in Diretta : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buon proseguimento di giornata da campioni del mondooooooooooooo!!! Gli azzurri stanno festeggiando in acqua, è un delirio! Siamo campioni del mondo per la quarta volta, a -1 dal record della Serbia. Distrutta la Spagna 10-5! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL ...