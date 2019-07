Tensioni alla marcia No Tav | tagliata la rete del cantiere

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Chiara Sarra I manifestanti a volto coperto tentano di forzare la zona rossa. Pietre contro gli agenti che rispondono coi lacrimogeni "L'obiettivo è raggiungere al". LaNo Tav ha raggiunto la "zona rossa" di Chiomonte e ha scatenato la solita guerriglia. Bandiere e cori sfidano la pioggia e i timori di scontri e violenze. "È un tempo partigiano", hanno detto i militantipartenza, "Quattro gocce non ci spaventano". Ad aprire il corteo c'è lo striscione che recita: "La valle che resiste - No tav". I manifestanti scandiscono slogan come "I popoli in rivolta scrivono la storia, To Tav finovittoria" e "Giù le mani dVal di Susa". "Io spero sia una manifestazione bagnata, ma partecipata, fatta con la testa e non con la pancia perché chi oggi tira una pietra, una castagna o qualunque cazzata sappia che lo fa solo per fare un regalo a Salvini, non ...

