QUADARELLA | FINALE 800 SL Diretta streaming video Rai | torna Katie Ledecky

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 26 luglio. QUADARELLA e 4×200 sl in finale - Panziera si ridesta nei 200 dorso - bene Di Liddo : E’ andata in archivio la sesta giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana tanta Italia impegnata in vasca e andiamo a raccontarvi quanto è accaduto. La mattinata asiatica è iniziata non nel migliore dei modi per il Bel Paese vista l’eliminazione del campione europeo a Glasgow dei 100 farfalla Piero Codia. Purtroppo l’atleta nativo di Trieste non è andato oltre il 26° ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona QUADARELLA tranquillamente in finale negli 800 sl. C’è Ledecky ma non impressiona : Va in archivio l’ultima specialità delle batterie dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) di quest’oggi. negli 800 stile libero donne Simona Quadarella fa il suo e stacca con tranquillità il biglietto per la finale, vincendo la propria batteria in 8’20″68 a precedere la cinese Wang Jianjiahe (8’20″91). Una condotta di gara in gestione per la romana che ha controllato perfettamente la situazione, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali venerdì 26 luglio. 4×200 sl a caccia della finale - QUADARELLA - Codia e Panziera a voi! : L’Italia, dopo una giornata di “riposo” in termini di medaglie e finali conquistate ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), vuol riprendere il filo del discorso interrotto. Il Bel Paese punta le proprie fiches su chi a Glasgow ha dimostrato di essere grande, nella rassegna continentale che aveva lasciato presagire ciò a cui si sta assistendo in questo campionato iridato. Ebbene, il tris d’assi Piero Codia, ...

Nuoto - Mondiali 2019. Federica Pellegrini in finale : “Sono contenta - domani una gara tirata. Brava QUADARELLA” : Federica Pellegrini ha nuotato con scioltezza nella semifinale dei 200 stile libero e si è brillantemente qualificata all’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Nuoto, la Divina cercherà una nuova magia a Gwangju dove proverà a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest. La veneta ha stampato un notevole 1:55.14, è sembrata in ottime condizioni fisiche e la gamba è parsa quella dei giorni migliori: domani andrà a caccia ...

