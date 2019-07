Pole di Hamilton | disastro Ferrari Il britannico | “E’ incredibile”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Lewiscentra laposition nel GP di Germania, al termine di una qualifica da dimenticare per la. Ilha girato in 1'11"797e partirà davanti alla Red Bull di Verstappen, seguito in seconda fila dall'altra W10 di Bottas e dall'altra Red Bull di Gasly. Doppio problema tecnico per il team di Maranello: Vettel non è di fatto sceso in pista e partirà 20°, Leclerc ha dovuto dare forfait prima del Q3 e scatterà 10°. Non è esagerazione, parlare didelle due, entrambe alle prese con problemi: quella di Sebastian Vettel ha avuto difficolta' al turbo prima ancora di cominciare e partira' 20ma. Quella di Charles Leclerc in Q2, dopo aver ottenuto il tempo per passare alla sessione successiva con le gomme gialle. Solo che in Q3 non e' riuscito a partire per un problema al sistema del carburante, e con le mescole medie quindi domani scattera' dalla ...

