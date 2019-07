Pallanuoto | CAMPIONI DEL MONDO! Settebello sul trono | distrutta la Spagna | quarto trionfo

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana dimaschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Ilè campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva ilin terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà gara si sapeva già come sarebbe andata a finire,alla fine sconfitta 10-5. La classe, l’esperienza e la voglia di rivalsa degli azzurri dopo le tante delusioni delle ultime stagioni (compresa la sconfitta in semifinale europea dello scorso anno proprio con gli iberici) hanno prevalso in lungo e in largo. Un dominio puro, un gioco magnifico, una difesa rocciosa guidata dal portiere più forte del Mondiale: Sandro Campagna ancora una ...

