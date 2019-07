Morti due gemellini di un anno | erano stati lasciati per otto ore in auto da soli

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due Morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

Terni. Due giovani Morti in un incidente a Montecastrilli : Tragedia della strada in Umbria. Due persone sono morte, altre due sono ferite in modo grave. Sono tutti giovanissimi. È

Incidente a Montecastrilli - auto contro tir : due ragazzi Morti - due in rianimazione : Incidente stradale a Montecastrilli (Terni): quattro amici tornavano dalla discoteca quando la Golf a bordo della quale si trovavano si è schiantata a forte velocità contro un camion. Per due di loro non c'è stato nulla da fare e sono morti a causa delle ferite, gli altri due sono in rianimazione.Continua a leggere

Terremoto nelle Filippine - due scosse di magnitudo 5 - 4 e 5 - 9 : otto Morti e 60 feriti : Due scosse di Terremoto hanno fatto tremare le Filippine: la prima di magnitudo 5.4 e la seconda più forte di 5.9 gradi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali ci sarebbero al momento almeno 60 feriti e 8 morti. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. La zona più colpita dal sisma è quella di Batan Island.Continua a leggere

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallanuoto USA - due Morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Corea - crolla balconata in una discoteca di Gwangju : due Morti - ferito un atleta italiano : Nelle prime ore del mattino, un mezzanino di un noto night club della città Coreana ha ceduto crollando sul pubblico sottostante. Oltre alle due persone morte, due uomini di 27 e 38 anni, l'incidente ha causato sedici feriti. Tra di loro anche otto atleti (uno italiano) che stanno partecipando ai campionati del mondo di nuoto.Continua a leggere

Libia - affondano due barconi : “150 Morti” A Tripoli tra i migranti in partenza : video Un peschereccio italiano ne salva 50 : Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

Scontro fra 2 aerei turismo - due Morti : 14.19 Scontro fra due aerei da turismo in Alta Provenza, in Francia, al confine con la provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni dei media francesi sarebbero morti due turisti britannici di 18 e 37 anni e un terzo passeggero sarebbe ferito. Gli aerei erano decollati dal piccolo aeroporto di Saint-Pons. Lo schianto fra Larche e Batterie de Viraysse. Il traffico al colle della Maddalena, in valle Stura, è stato bloccato dai Cc, per ...