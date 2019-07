Migranti : motovedetta Guardia costiera con 135 naufraghi a bordo in rada a Catania : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – E’ in rada a Catania, come apprende l’Adnkronos, la motovedetta ‘Gregoretti’ della Guardia costiera con a bordo i 135 naufraghi soccorsi in mare nei iorni scorsi. Cinquanta Migranti sono stati soccorsi dopo l’allarme lanciato dal peschereccio ‘Accursio’ che non ha mai abbandonato il gommone fino all’arrivo della vedetta. La nave è in attesa di ordini per ...

Barca a vela di Mediterranea salva 54 Migranti sul gommone. Inseguita da una motovedetta libica : La guardia costiera di Roma aveva invitato a lasciarli alle motovedette di Tripoli. La Barca della Ong italiana, considerando in pericolo i naufraghi disidratati tra i quali donne incinta e bambini in fasce, li ha presi a bordo.

Barca a vela di Mediterranea salva 55 Migranti sul gommone. Inseguiti da motovedetta libica : La guardia costera di Roma contattata aveva invitato a lasciarli alle motovedette di Tripoli, ma la Barca della Ong italiana considerando in pericolo i naufraghi disidratati tra i quali donne incinta e bambini in fasce, li ha presi a bordo.

Carola Rackete interrogatorio : “La motovedetta della finanza doveva spostarsi - i Migranti volevano suicidarsi - ho dovuto” : interrogatorio di Carola Rackete dal gip, la sua versione sulle scelte prese «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto risposta». Davanti al Gip di Agrigento, la capitana Carola Rackete ha rivendicato ogni scelta fatta dal … Continue reading Carola Rackete interrogatorio: “La motovedetta della finanza ...

Migranti : Comandante Carola arrivata a Porto Empedocle con motovedetta Gdf : Lampedusa, 1 lug. (AdnKronos) - La Comandante della Sea watch Carola Rackete è arrivata pochi minuti fa a Porto Empedocle a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza. Alle 15.30 verrà interrogata dal Gip di Agrigento per l'udienza di convalida del suo arresto. Ad accoglierla al grido di "Caro

Migranti : Comandante Carola lascia Lampedusa su motovedetta Gdf (2) : (AdnKronos) - Carola Rackete, che indossava la stessa maglia nera del giorno dell'arresto, è stata accompagnata al porto vecchio da una utilitaria di colore bianco della Guardia di Finanza. A bordo il Comandante delle Fiamme gialle di Lampedusa. La donna, che aveva con se due sacche, è scesa in sile

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i Migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato il blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i Migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...