Marco Del Lungo | Mondiali pallanuoto 2019 | “Una partita stupenda | meravigliosa in tutto e

Judo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Elios Manzi - Matteo Marconcini cambia categoria : Il tempo trascorre sempre velocemente e l’inizio dei Mondiali di Judo, in programma al Nippon Budokan a Tokyo dal 25 agosto al 1° settembre, si avvicina. La Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Kyoshi Murakami non vuole recitare il ruolo di comparsa nel grande show sul tatami giapponese e dunque si tenterà di esprimere il 100% delle proprie qualità per gettare il cuore oltre l’ostacolo, come si suol dire. Sono stati resi noti i ...

Tour de France : quando Marco Pantani scattò sul Galibier e rifilò 9 minuti a Ullrich. Impresa leggendaria indelebile : Pantastique! Il neologismo coniato nell’esaltante pomeriggio di lunedì 27 luglio 1998, quel giorno è rimasto nella storia del Tour de France e del ciclismo in generale. Marco Pantani compì un’Impresa fantasmagorica, un numero leggendario, un’invezione degna dell’epopea di Coppi e Bartali, un’azione indimenticabile che a distanza di oltre vent’anni fa ancora parlare di sé con quei toni tipici dell’epos. I ...

Tour de France : quando Marco Pantani scattò sul Galibier e rifilò 9 minuti a Ullrich. Impresa leggendaria indelebile : Pantastique! Il neologismo coniato nell’esaltante pomeriggio di lunedì 27 luglio 1998, quel giorno è rimasto nella storia del Tour de France e del ciclismo in generale. Marco Pantani compì un’Impresa fantasmagorica, un numero leggendario, un’invezione degna dell’epopea di Coppi e Bartali, un’azione indimenticabile che a distanza di oltre vent’anni fa ancora parlare di sé con quei toni tipici dell’epos. I ...

Afef Jnifen sposa Alessandro Dal Bono e Marco Tronchetti Provera si consola con una modella russa : Se l'ex moglie Afef Jnifen sposerà a breve il manager Alessandro Dal Bono, il 71enne Marco Tronchetti Provera ha saputo consolarsi a dovere. L'amministratore delegato Pirelli è stato infatti paparazzato dai fotografi del settimanale Chi tra le braccia di una giovanissima modella di origine russa. Vacanze in barca per la coppia, tra coccole e attenzioni, mentre la 55enne Afef starebbe preparando il 4° matrimonio della sua vita. Da ...

Marco Travaglio : "Sulla Tav la più cocente sconfitta della storia di M5S" : Molto peggio delle sconfitte elettorali, molto peggio del voto parlamentare per salvare Matteo Salvini dall’inchiesta sul caso Diciotti. Per Marco Travaglio, “l’annuncio del premier Conte che dà il via libera alle gare d’appalto per il Tav Torino-Lione è la più cocente sconfitta mai subita dai 5 stelle in dieci anni di vita”.Sul Fatto Quotidiano, il direttore ricorda che la battaglia No Tav ...

BMX - Mondiali 2019 : Marco Radaelli ai piedi del podio tra gli Allievi - dominio dell’Olanda nella giornata dei Cruiser : Si conclude con l’amaro in bocca per la spedizione azzurra la prima giornata dei Mondiali BMX 2019 in corso di svolgimento a Zolder, in Belgio. Per la prima volta nella storia la competizione dedicata alle categorie agonistiche (in programma sabato 27) viene preceduta da una serie di giornate dedicate alle categorie giovanili ed amatoriali, la prima delle quali è stata dedicata interamente alla specialità del Cruiser. L’Olanda ha ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : i risultati del 23 luglio. Gian Marco Moroni al secondo turno - fuori Filippo Baldi : Completato a Gstaad, in Svizzera, il primo turno del torneo ATP 250: sulla terra battuta elvetica impegnati, nei sei match odierni, due italiani, con alterne fortune. Gli azzurri erano entrambi dei qualificati: Gian Marco Moroni piega con un duplice 6-2 la wild card iberica Tommy Robredo, mentre Filippo Baldi viene sconfitto dal nipponico Taro Daniel con un doppio 6-4. Negli altri match di giornata successi dello spagnolo Jaume Munar, che ...

Marco Tronchetti Provera/ Foto - con una modella russa in Sardegna : e l'ex Afef... : Marco Tronchetti Provera, vacanze in Sardegna con una modella russa. Mentre l'ex Afef Jnifen si prepara alle quarte nozze, lui si consola così

“Bye bye - Afef”. Marco Tronchetti Provera la dimentica con una giovanissima modella : Marco Tronchetti Provera si è rifatto una vita e sembra aver ampiamente dimenticato la sua Afef. Eccolo mentre si “consola” in Sardegna con la sua nuova compagna, quella che – afferma il rotocalco diretto da Alfonso Signorini – è una giovanissima modella di origine russa. Le foto piovono proprio nelle ore in cui la sua ex moglie Afef Jnifen annuncia le sue quarte nozze con il manager Alessandro Dal Bono. È la prima volta, ...

Marco Tronchetti Provera in Sardegna fra le braccia di una modella Russa - : Carlo Lanna C'è un nuovo amore nella vita di Marco Tronchetti Provera? Alcune foto lo ritraggono insieme a una modella Russa su una barca in Sardegna È il settimanale Chi ad aver lanciato il nuovo gossip dell’estate. Come è stato riportato dal magazine, Marco Tronchetti Provera ha trovato un nuovo interesse amoroso e attualmente si sta godendo in compagnia di una modella Russa una romantica vacanza in Sardegna. La notizia arriva poco ...

Milano : il giallo di Marco - ritrovato morto in piscina nel cuore della notte : giallo in piscina a Milano. Marco Sarcella, 28enne di Rozzano (comune distante pochi chilometri dal capoluogo lombardo) è stato ritrovato senza vita questa notte all'interno degli impianti sportivi Sant'Abbondio (periferia sud della città). Il ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe entrato senza permesso nella struttura gestita da Milanosport. Forse voleva fare una sorpresa alla fidanzata - che ha dato l'allarme - e stupirla con un ...

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e rimproverato per la vicenda del furto alla Rinascente : Nonostante le tante cose in comune (la partecipazione ad Amici, una vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione a L'Isola dei Famosi, la partecipazione a Tale e Quale Show, la regione d'origine, la Sardegna), è davvero difficile confondere Marco Carta con Valerio Scanu.Eppure, qualcuno è riuscito in questa poco invidiabile impresa, soprattutto perché Valerio Scanu si è anche beccato un rimbrotto a causa della vicenda del furto di ...

Marco Missiroli : “Camilleri è un maestro : non è uno scrittore - è un continente - un artigiano delle storie” : “Non è uno scrittore, è un continente per produzione, trame e per come è artigiano delle storie. Rappresenta tanti movimenti tellurici della narrazione. È uno scrittore che mi ha stupito moltissimo, perché ha iniziato a scrivere in tarda età. Questo ha dato forza anche a me che ho iniziato invece a scrivere molto giovane, come a dire che c’è una linfa vitale importantissima, sempre, in ...

A Marco Bellocchio e Stefano Fresi gli 'archi di platino' dell'Est Film Festival 2019 : Il Festival annuncia gli ospiti 'big'. Appuntamento a Montefiascone dal 21 al 28 luglio con otto serate a ingresso gratuito nel cuore della Tuscia. Sono Marco Bellocchio e Stefano Fresi i due '...