Il catalogo di PlayStation Now si arricchisce di Fallout 4 | Doom e molto altro

(Di sabato 27 luglio 2019)Now sidi alcune nuove aggiunte, come possiamo vedere infatti sono molti i titoli che gli abbonati possono provare e tra questi presto avremo anche4,e molti altri ancora.In un post sul blog ufficiale diinfatti sono stati presentati un totale di 10 nuovi titoli che arriveranno presto sul servizio di gaming in streaming.I punti salienti sono4, ultimo capitolo solo single-player del celebre RPG di Bethesda, ma anchee Tekken 7, vero e proprio mostro sacro del genere picchiaduro.Leggi...

Dalla Rete Google News

Everyeye Videogiochi

Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War e Red Dead Redemption 2 in offerta sul PlayStation Store fino al 21 agosto.