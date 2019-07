De Rossi al Boca Juniors | scommesse aperte sul gol nel Superclasico

Le notizie del giorno – La lite di Criscitiello - Cesinha esulta alla Ronaldo - il Boca annuncia De Rossi : lite Criscitiello-TIFOSO – Liti in televisione ne vediamo sempre più spesso. Un altro episodio si è verificato ieri sera nel corso della trasmissione “Lo sai che?“, in onda su Sportitalia al termine della rubrica di calciomercato. La rubrica è un’approfondimento di mercato in cui, attraverso una serie di notizie a rimbalzo tra Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, si informano i telespettatori sulle ultime trattative. I tifosi ...

Daniele De Rossi - ora è ufficiale : è al Boca. Il video fa commuovere i tifosi : Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi è un giocatore del Boca Juniors. I Xeneizes hanno annunciato l’arrivo del centrocampista ex Roma, che ha firmato un contratto per un anno. Il club argentino ha postato sulle sue pagine social un emozionante video di presentazione del neo acquisto: "Un club fondat

Boca Juniors - ufficiale l’arrivo di Daniele De Rossi : il VIDEO di presentazione è davvero da brividi : Il club argentino ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele De Rossi, dedicandogli una clip da brividi pubblicata sui propri canali social Mancava solamente l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Daniele De Rossi è un nuovo centrocampista del Boca Juniors. Il club argentino ha reso noto l’ingaggio dell’ex giocatore della Roma con un VIDEO davvero sensazionale, da far scorrere i brividi lungo la ...

Il Boca annuncia De Rossi : “benvenuto Daniele” - il video è da brividi : “Benvenuto Daniele”, con questo messaggio il Boca Juniors annuncia l’arrivo del centrocampista ex Roma De Rossi, inizia una nuova avventura per il calciatore che ha intenzione di togliersi altre soddisfazioni. De Rossi nel video ringrazia il club che gli ha permesso di “coronare il sogno di giocare nel Boca”, parla di un “club fondato da italiani” e che da piccolo seguiva per Maradona, la ...

De Rossi Boca Juniors : maglia - contratto e stipendio. Quanto guadagna : De Rossi Boca Juniors: maglia, contratto e stipendio. Quanto guadagna Daniele De Rossi e il Boca Juniors. Ovvero, il centrocampista nato, cresciuto (e infine esiliato) nel club per cui tifa e la seconda squadra del suo cuore. De Rossi non ha mai nascosto il desiderio, un giorno, di vestire la maglia del Boca, di giocare nella Bombonera, di sentire il calore dei tifosi e di vivere il calcio argentino. Sogno esaudito, dopo un divorzio non ...

Daniele De Rossi sbarca in Argentina - l'accoglienza dei tifosi del Boca è pazzesca : Può dirsi ufficialmente iniziata l'avventura di 'Capitan futuro' Daniele De Rossi in Argentina, nelle fila del Boca Juniors. L'ex capitano della Roma è sbarcato ieri 25 Luglio all'aeroporto di Buonos Aires con un volo Alitalia atterrato alle 6.45 ora locale accolto, nonostante l'ora non fosse comodissima, da centinaia di tifosi del Boca che hanno intonato da subito assordanti cori di incitamento all'uscita dell'aeroporto. Ricomincia dalle ...

Boca - De Rossi brucia le tappe : l’episodio durante l’allenamento scatena i tifosi : E’ iniziata ufficialmente l’avventura con la maglia del Boca Juniors per il centrocampista Daniele De Rossi, il calciatore ha bruciato le tappe e nonostante il lungo viaggio ha deciso di esibirsi in una partitella pomeridiana sette contro sette con i compagni. Per il calciatore ex Roma bagno di folla all’aeroporto della capitale argentina, visite mediche di routine, passeggiata nel complesso della Bombonera con il ...

Daniele De Rossi giocherà in Argentina con il Boca Juniors : La storica squadra di Buenos Aires lo ha ingaggiato per una stagione: una scelta insolita e affascinante per un grande giocatore europeo

De Rossi - slitta la presentazione con il Boca : le prime parole dell’ex capitano della Roma : “Era quello che mi aspettavo, ho scelto questo club e non sono stupito”. Daniele De Rossi, secondo la stampa argentina, avrebbe confidato ai dirigenti del Boca Juniors di non essere rimasto sorpreso dalla passione e dall’amore che gli hanno dimostrato i suoi nuovi tifosi, nel giorno del suo arrivo a Buenos Aires. L’ex capitano della Roma è stato preso d’assalto dai sostenitori Xeneizes, prima ...

Tanti auguri a…Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma compie 36 anni : nuova avventura con il Boca : Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di ...

De Rossi al Boca Juniors? Arriva il messaggio di Maradona : “sarà come quando si scioglie il sangue di San Gennaro” : Diego Armando Maradona manda un messaggio a Daniele De Rossi dopo le voci di un suo approdo al Boca Juniors Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Dall’Argentina Arriva dunque un messaggio speciale per l’ex capitano della Roma. “quando ti metti la maglietta del Boca Juniors è come quando si scioglie il sangue di San Gennaro. Qui starai benissimo. Qui potrai ...

Maradona dà il benvenuto a De Rossi : “La maglia del Boca Juniors è come il sangue di San Gennaro” : Daniele De Rossi sta per trasferirsi ufficialmente al Boca Juniors. E chi meglio di Diego Armano Maradona, leggenda degli Xeneizes, poteva accoglierlo? Il Pibe de Oro ha fatto postare un messaggio su Twitter all’intermediario Martin Arevalo: “Sappi che quando indossi la maglia di Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio. Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui in Argentina starai ...

De Rossi-Boca - conferme dall’Argentina : “Atteso a Buenos Aires per giovedì” : Continuano ad arrivare conferme in merito al passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Oltre alle parole del presidente Angelici, anche le notizie provenienti dal quotidiano argentino ‘Olè’. Come riporta infatti il giornale, l’ex capitano della Roma è atteso a Buenos Aires per giovedì mattina. Il campione del mondo si imbarcherà a Fiumicino mercoledì con un volo delle 21.45 e arriverà in Argentina giovedì mattina, ...

Pres. Boca : “De Rossi vuole chiudere la carriera in Argentina” : Daniel Angelici, presidente del club argentino annuncia l’arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors: “Siamo pronti ad accoglierlo”. Striscioni per l’ex Roma a Buenos Aires. Daniele De Rossi sta per infiammare il mondo Xeneize. L’ex capitano della Roma mercoledì dovrebbe far capolino a Buenos Aires per iniziare l’intrigante avventura al Boca Juniors, la trattativa é stata portata avanti dal suo ex ...