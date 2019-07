Saldo attivo da rivalutazione | per l' AdE è tassabile anche in caso di perdite

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lo scorso 24 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n° 316 a seguito di un interpello da parte di un contribuente circa la possibilità di assoggettare a tassazione ildageneratosi a seguito di una fusione per incorporazione di una società controllata dal soggetto giuridico che ha posto il quesito e che, comunque, ha contabilizzato delled'esercizio. L' Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta che si configura come diametralmente opposta a quella che era, fino ad oggi si può dire, la dottrina prevalente in ambito tributario e contabile. In sintesi, l'amministrazione finanziaria ha sostenuto la piena tassabilità delnonostante la presenza did'esercizio e l'utilizzo dello stesso per la loro copertura. La posizione precedente dei tributaristi Prima della pubblicazione della risposta 316 in commento, la dottrina ...

CitraroFrancitr : Saldo attivo tassato anche in caso di utilizzo per la copertura perdite - Meinkaiser93 : @belfagoryna @il_laocoonte Ma lei ragiona così anche per il mutuo? “Il mio saldo mensile è in attivo! Se solo non c… - Gio2020Gio : Zingaretti: “Chiudiamo in attivo dopo 12 anni” ”E’ una balla colossale” e il perché lo spiega bene il Procuratore r… -