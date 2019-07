Ozil aggredito da due ladri armati di coltello | il compagno di squadra Kolasinac li

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) I giocatori dell’Arsenal Mezute Seadsono stati inseguiti e aggrediti giovedì pomeriggio in pieno centro a Londra da un gruppo diche voleva impadronirsi dell’automobile del tedesco, su cui viaggiavano. La scena è stata immortalata in un video e l’episodio è stato confermato dal club inglese che ha informato che entrambi i giocatori non hanno riportato lesioni: “Abbiamo contattato i due giocatori, che stanno bene”. Nel breve filmato, si vedeche vicino al suv su cui si trovava conaffronta in sequenza due aggressori,di. I due giocatori si sarebbero poi rifugiati in un vicino ristorante. Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato che “motociclisti hanno tentato di rapinare una persona. Il conducente dell’auto e il passeggero sono riusciti ad allontanarsi incolumi e a rifugiarsi in un ...

