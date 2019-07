Non aprite quella tivù

Non aprite file HTML o SVG con Firefox se volete evitare un furto di dati dallo smartphone : Due ricercatori ritornano su un bug che da oltre 17 anni affligge Firefox, in qualsiasi versione, e che permette la sottrazione dei file memorizzati in locale. L'articolo Non aprite file HTML o SVG con Firefox se volete evitare un furto di dati dallo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Incendi - in fiamme ditta di rifiuti a Frosinone : chiuse diverse scuole - “Non aprite le finestre e non usate i condizionatori” : Numerose scuole sono rimaste chiuse oggi a Frosinone, a causa dell’Incendio divampato ieri pomeriggio in una azienda che si occupa del trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Il sindaco Nicola Ottaviani ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione pubblica e privata presenti nelle vicinanze dell’area, come la scuola per l’infanzia di via Selva Polledrara, la comunale dei Cavoni, in viale Madri; ...

Non aprite quella App! Rischiate un costo salato : Parliamo in particolare di una app per la scansione dei codici QR che si chiama QR Code Reader-Barcode Scanner & QR Code Scanner