Manovre Roma su Icardi | Dybala rebus bianconero

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Il mercato stenta a decollare, sebbene si avvicini la chiusura in Inghilterra (8 agosto) e l'inizio della nuova stagione agonistica in Italia, dove pero' chiudera' il 2 settembre. Il Milan e' un cantiere aperto, dopo che e' sfumato il passaggio di ANDRE' SILVA al Monaco, che non ha ritenuto idoneo l'attaccante. SUSO e' sempre in stand-by, CUTRONE idem. La cessione del portoghese avrebbe permesso al club rossonero di pagare in parte il cartellino di Angel CORREA, nella cui trattativa sono comunque stati fatti passi avanti. E lo conferma il fatto che oggi a Milano e' arrivato l'agente del fantasista argentino, di proprieta' dell'Atletico Madrid che, per sostituirlo, punta su James RODRIGUEZ. Daniele DE ROSSI ha firmato con il Boca Juniors per una stagione, ma il suo esordio nel campionato argentino potrebbe slittare di un turno. O arrivare in coppa.L'interista MIRANDA lascia l'Inter, ...

