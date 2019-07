Candida auris | il fungo che uccide in 90 giorni “si sta diffondendo e provoca malattie a

Candida auris - il fungo killer figlio del riscaldamento globale : "Farà 10 milioni di morti" : La Candida auris, fungo altamente patogeno e resistente ai farmaci, fino al 2009 era praticamente sconosciuto, ma negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un sempre crescente numero di focolai, tanto da far parlare di emergenza. In linea temporale è stato il Canada l'ultimo a dare l'allarme. Da

Candida auris - cos’è e perché può essere pericoloso : La Candida auris è un fungo descritto scientificamente per la prima volta nel 2009 in Giappone. Come ricordato dagli esperti della Fondazione Veronesi, può provocare infezioni nel sangue e, nei casi più gravi, portare alla morte nel giro di 3 settimane. A portarlo sotto i riflettori internazionali, ci ha pensato un recente studio statunitense, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica mBio, testata specialistica ...

