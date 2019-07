Bari | ufficiale Berra | e c’è Granoro come top sponsor

Calciomercato Bari - Antenucci il grande colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari .A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale . ufficiale il trasferimento di ...

UFFICIALE – La SSC Bari diventa una società per azioni - tutti i dettagli : La SSC Bari comunica che in data 12 giugno 2019 presso la sede della Filmauro s.r.l., con atto ai rogiti del notaio Dottoressa Fabiana Togandi in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n.91/1981 e visto l’accesso della società al settore professionistico della F.I.G.C è stata trasformata in società per azioni. La nuova denominazione sociale è società Sportiva Calcio Bari S.p.A.(per brevità S.S.C. Bari S.p.A.) e l’Amministratore ...