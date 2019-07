Tesla - Ancora un trimestre in rosso

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Laha chiuso il secondocon l'ennesimodi bilancio nonostante il record di consegne e le promesse degli scorsi mesi su un attento e pervasivo controllo dei costi. La Casa californiana ha, nello specifico, registrato una perdita di 408,3 milioni di dollari, comunque in miglioramento rispetto aldi 717,54 milioni del corrispondente periodo dell'anno scorso.Non bastano i record commerciali. I ricavi delle attività Automotive sono inoltre cresciuti, nel giro di un anno, dai 3,36 miliardi a 5,37 miliardi per effetto di volumi di vendita al massimo storico di 95.356 unità. Tuttavia il margine lordo è sceso dal 20,6% al 18,9%, il che potrebbe dimostrare come l'azienda stia pagando in modo negativo la decisione di spingere sulle vendite di una vettura da prezzi più popolari, e quindi meno remunerativi rispetto alle altre vetture in gamma, come la Model 3. ...

