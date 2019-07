Smart - Due forfour elettriche in Vaticano

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Con lingresso di due nuove auto in flotta, continua e si rinnova il legame tra la Città dele il gruppo Daimler. Non si tratta di una nuova Papamobile su base ML, stavolta, ma di dueEQin completa livrea bianca, sia nei nelle superfici esterne sia negli interni. Le due vetture saranno utilizzate dal Governatorato dello Stato.Si va in elettrico, nel solco dellEnciclica. Le due citycarsono in linea con il nuovo corso promosso da Papa Bergoglio sui temi ambientali, che passa anche attraverso scelte consapevoli in ambito automobilistico. Basti ricordare che il Santo Padre, nella sua enciclica Laudato Si del 18 giugno 2015, si era occupato anche di trasporto pubblico e car sharing, incoraggiandone luso per contribuire alla tutela dellambiente.Alla Gendarmeria era andata la prima serie dellaelettrica. Gli ultimi innesti non rappresentano un ...

