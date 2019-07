Salvini vede Di Maio | andiamo avanti

Governo - ultima "finestra" per le elezioni a settembre. Di Maio a Salvini : "Meglio vedersi oggi" : Da tempo c'è una data segnata con il rosso sul calendario nelle segreterie dei partito: scade oggi l'ultimo giorno utile per...

Sondaggi : Salvini vede un lieve calo per la prima volta - ma anche Pd e M5S scendono : Sono arrivati i conteggi di YouTrend per Agi, che fa una media di tutti i principali istituti demoscopici ed elabora quindi una sorta di Sondaggio "complessivo". La Lega di Salvini, dopo mesi di corsa inarrestabile, sembrerebbe soffrire per la prima volta un piccolo calo. A detta di molti osservatori sarebbe una conseguenza della tempesta di polemiche scatenate dalle presunti voci di un finanziamento russo al Carroccio. L'obbiettivo del 40% però ...

"Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni". L'appello del papà di Alessio a Salvini e Di Maio : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

A Pozzallo 47 migranti soccorsi da motovedette italiane. Salvini alla Tunisia : "Rimpatri con navi di linea" : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. Una parte dei migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette ‘connection ...

Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” : Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” Una lunga, calda e movimentata estate per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ufficialmente iniziato la sua crociata contro le ONG dopo l’approvazione (parziale) del decreto sicurezza bis. E ormai, il braccio di ferro tra l’inquilino del Viminale e la capitana della Sea Watch 3 proseguirà in sede giudiziaria. Il legale di ...

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Fi - Toti ora vuole fare la “Rivoluzione d’ottobre nel partito”. Carfagna invoca “polo moderato” e vede Salvini : Primi passi per i coordinatori di Forza Italia Mara Carfagna e Giovanni Toti. I due, appena nominati da Silvio Berlusconi, dovranno accompagnare il partito verso una riforma per cercare di riprendersi dagli ultimi risultati elettorali ed evitare la scissione con una parte degli azzurri sempre più attirata dalle sirene del Carroccio. Carfagna e Toti incarnano proprio le due spinte opposte: con la prima che da sempre spinge per far ripartire la ...

Sea Watch : “Salvini - vieni a vedere cosa succede in mare” : (foto: Sea Watch 3) Come siamo cambiati in questi due anni, ce lo dicono anche i soprannomi che le abbiamo dato: “Madonnina del soccorso”, “pirata umanitaria”, “Lady Ong”. E, in un crescendo di volgarità, “la negriera”, “la schiavista” e un “sacco di altre cose irripetibili”, spiega lei stessa. Ogni volta che ha un dubbio o prova sconforto, Giorgia Linardi, 30 anni, a capo di Sea Watch Italia, si guarda i palmi delle mani: “È dove si appiccicò ...

Salvini a Camilleri : “Dice che gli viene il vomito a vedermi col rosario? Scrivi che ti passa - io vado avanti” : “Camilleri dice che ‘Salvini che impugna il rosario mi fa vomitare’, gli dico Camilleri Scrivi che ti passa”. Così Matteo Salvini in diretta Facebook dal Viminale. “Non pensavo che il rosario, o parlare di padre Pio, potesse far vomitare”. FQ Magazine Andrea Camilleri ricoverato in rianimazione: ha avuto un arresto cardiaco, è in gravi ...