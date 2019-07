Rockstar Games sta sviluppando mondi di nuova generazione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) Con GTA V che continua a ottenere un ottimo riscontro sul mercato e di giocatori ancora attivi e un Red Dead Redemption 2 che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e che sta lentamente migliorando Red Dead Online, in molti si chiedono cosa ci si possa aspettare dal futuro di.Quale sarà il prossimo progetto dell'apprezzatissima software house? Nulla di ufficiale al momento ma una serie di annunci di lavoro potrebbe fornirci quanto meno qualche indizio. Gli annunci sono parecchi e riguardano parecchie mansioni differenti. Praticamente tutte indicano una manciata di aspetti molto interessanti.I candidati dovranno infatti unirsi aper "crearediper entusiasmanti progetti futuri" e "creare ambienti vivi, pienamente realizzati e immersivi". Detto questo quali saranno effettivamente i nuovi progetti di?Leggi altro...

