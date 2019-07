Pallanuoto | il Settebello è in finale ai mondiali Battuta la forte Ungheria

Pallanuoto - Mondiali 2019 : SETTEBELLO DA CAPOGIRO! Italia-Ungheria 12-10 - azzurri a Tokyo 2020! Echenique fenomeno! : Un meraviglioso SETTEBELLO torna, ad otto anni di distanza dalla vittoria di Shanghai 2011, in finale ai Mondiali di Pallanuoto. La Nazionale italiana oggi si è imposta per 12-10 sull’Ungheria nella semifinale iridata in quel di Gwangju (Corea del Sud): al termine di un match davvero entusiasmante la banda di Sandro Campagna si è imposta meritatamente, gestendo un vantaggio che ha conquistato nel secondo quarto (8′ da ricordare di ...

Pallanuoto - Italia-Ungheria 12-10 : finale Mondiale - il settebello va a Tokyo 2020 : L'Italia della Pallanuoto maschile conquista la finale dei Mondiali di Gwangju. Impresa del settebello che batte 12-10 la rappresentativa dell'Ungheria conquistando l'ultimo atto del torneo iridato dove affronterà la Spagna. Festa grande per i nostri portacolori che grazie a questo risultato hanno strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.Continua a leggere

LIVE Italia-Ungheria 12-10 Pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello in finale e a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Italia-Ungheria 12-10! Il Settebello si qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020! ULTIMI 23 SECONDI, UNGHERIA IN ATTACCO! 0’50” TRAVERSAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! 1’05” Espulsione per Bodegas, non finisce mai… 1’14” Aicardi mura il ...

Settebello show a Gwangju : l’Italia della Pallanuoto maschile ritrova la finale iridata dopo 8 anni : E’ festa azzurra a Gwangju: il Settebello torna in una finale mondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l’Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Il Settebello è sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semifinale iridata, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per il Settebello che ha ...

LIVE Italia-Ungheria 5-4 Pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : sorpasso del Settebello! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’52” Zalanki non sbaglia. Italia-Ungheria 6-5. I magiari si confermano devastanti in superiorità numerica, 5/6. 4’59” Fallo da espulsione di Figari. 5’20 GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTA DA FENOMENOOOOOOOOOOO!!! Un mancino imprendibile! Italia-Ungheria 6-4! 5’42” Vamos sbaglia la ...

LIVE Italia-Ungheria Pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : semifinale da brividi per il Settebello contro i Maestri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c’è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale la finale - il Settebello a caccia dell’impresa : Siamo ad un punto di non ritorno. Dopo quattro anni il Settebello ha ritrovato la semifinale al Mondiale: l’obiettivo ora è quello di tornare ad otto anni fa, Shanghai 2011, nell’ultima manifestazione iridata in terra asiatica, quando la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile riuscì ad arrivare nell’ultimo atto, imponendosi in maniera spettacolare. In quel di Gwangju (Corea del Sud), domani, alle 11.30, torna in acqua la ...

Pallanuoto - Italia-Grecia 7-6 : le pagelle del Settebello. Le parate di Del Lungo e le bombe di Di Fulvio portano gli azzurri in semifinale : Nei Mondiali di Pallanuoto il Settebello batte la Grecia per 7-6 nei quarti di finale e guadagna l’accesso alle semifinali iridate contro l’Ungheria, dove giovedì alle ore 11.30 oltre alla finalissima sarà in palio il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i voti del Settebello. LE pagelle DEL SETTEBELLO Del Lungo, 9: grandi parate Lungo tutto l’arco della gara, specialmente sul 4-3, quando spedisce gli azzurri ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia 7-6 - SETTEBELLO FANTASTICO! Azzurri in semifinale - si torna a sognare! : Il SETTEBELLO torna tra le migliori quattro compagini al mondo. Dopo un paio di stagioni sotto tono tra delusioni iridate ed europee, la Nazionale italiana di Pallanuoto torna al top e potrà andare a giocarsi le medaglie nel Mondiale di Gwangju (Corea del Sud). Un match davvero thriller quello odierno tra gli Azzurri e la Grecia nei quarti di finale: la squadra di Sandro Campagna è stata spesso e volentieri in vantaggio, ma in un terzo quarto ...

LIVE Italia-Grecia 7-6 Pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO IN SEMIFINALE! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! Appuntamento a giovedì per la SEMIFINALE! 12.33 L’Italia ha vinto questa partita grazie ad una difesa ferrea, davvero un muro. Bisogna migliorare in attacco se si vorrà conquistare anche la finalissima! Intanto siamo in zona medaglia! Un grande SETTEBELLO! 12.32 ITALIA BATTE GRECIA 7-6! SIAMO IN SEMIFINALE! Giovedì 25 ...

Mondiali Pallanuoto 2019 – Settebello show contro la Grecia - vittoria di misura sugli ellenici : azzurri in semifinale : L’Italia si impone con il punteggio di 7-6 contro la Grecia nei quarti di finale ai Mondiali di Gwangju Il Settebello soffre ma vince contro la Grecia nei quarti di finale del Mondiale di Pallanuoto a Gwangju, i ragazzi del ct Sandro Campagna devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ellenici, pericolosissimi fino all’ultimo secondo dell’incontro. Un match durissimo, deciso nell’ultimo ...

LIVE Italia-Grecia 4-3 Pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 Termina il primo tempo. Italia-Grecia 4-3. E’ un buon Settebello, attento in difesa e letale con le controfughe. Cosa non sta funzionando? Le superiorità numeriche…Bisognerà sbloccarsi, perché la vittoria passerà da lì… 30″ non ci sblocchiamo in superiorità numerica, non va la conclusione di Di Fulvio. 1’25” Superiorità numerica per l’Italia, ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di venerdì 19 luglio. Settebello primo - la Serbia vince il Girone A : Terza ed ultima giornata di gare della prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, inserito nel Girone D, oggi affrontava la Germania. Gli azzurri vincono una partita molto sofferta per 8-7 e centrano il primo posto, con i tedeschi secondi, mentre nell’altro incontro dello stesso raggruppamento c’è l’affermazione del Giappone sul Brasile per 11-9. Nel Girone A la Serbia vince lo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il possibile tabellone del Settebello. Grecia ai quarti - evitate Serbia e Croazia : La vittoria, piuttosto netta, della Serbia per 9-3 sulla Grecia ha posto un ulteriore tassello nella composizione del tabellone della seconda fase del torneo maschile dei Mondiali di Pallanuoto: la formazione ellenica, a meno di imprevedibili scivoloni del Montenegro contro la Corea del Sud, finirà nello spicchio dove c’è l’Italia, che all’alba italiana, vincendo il Girone D, si è qualificata direttamente ai ...