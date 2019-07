Matteo Salvini sui fondi russi | Le parole di Conte mi interessano meno di zero Il

A Matteo Salvini “interessano meno di zero” le parole di Giuseppe Conte : "Mi interessano meno di zero": così Matteo Salvini commenta le parole di Giuseppe Conte, ieri in Senato per riferire davanti al Parlamento sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. "Ha detto quello che ho sempre detto anche io. Non ho mai preso un rublo, vado all'estero per fare politica", ha aggiunto, sottolineando che "finché può fare le cose sta al governo".Continua a leggere

Matteo Salvini - crisi di governo posticipata : le ragioni della scelta - come farà fuori il M5s : Matteo Salvini vuole tenere ancora in vita la legislatura. Almeno fino a quando la popolarissima riforma del taglio ai parlamentari non venga attuata. Il leader della Lega non può permettersi di perdere consensi a favore di quegli alleati che questo provvedimento lo hanno proposto. Il via libera all

Matteo Salvini gongola : "Una giornata di festa". Passa con la ruspa su M5S e Conte : È stata “una giornata di festa”. Si può riassumere così lo stato d’animo di Matteo Salvini all’indomani dell’informativa di Giuseppe Conte in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. In un’intervista al Sole 24 Ore il vice premier leghista festeggia i “Sì incoraggianti” che sono arrivati sulle infrastrutture, come il via libera alla Torino Lione.Salvini usa ...

"Bene i sì su Tav e cantieri - ora ne aspetto altri" dice Matteo Salvini : Nel giorno dell'informativa del premier Conte al Senato sul Russiagate, Matteo Salvini si lascia intervistare da Il Sole 24 Ore dopo aver dedicato ben due dirette Facebook ai 50 miliardi di investimenti sbloccati dal Cipe di ieri. Come premessa, in apertura d'intervista per sgombrare il campo dagli equivoci, il vicepremier leghista ammette: “Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare ...

Matteo Salvini : "Bene i sì su Tav e cantieri - ora ne aspetto altri" : "Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. E i sì di martedì e mercoledì sono stati incoraggianti". Così Matteo Salvini, che in un'intervista al 'Sole 24 ore' commenta il via libera alla Tav e i 50 miliardi di investimenti per opere pubbliche sbloccati dal Cipe. Ora, aggiunge il leader della ...

Matteo Salvini - acrobazie hot in spiaggia con Francesca : Scoppia sulla spiaggia di Milano Marittima la passione tra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la compagna Francesca Verdini. I due, che nelle precedenti uscite pubbliche si erano limitati a coccole ed effusioni, sul bagnasciuga si lasciano andare alle acrobazie hot. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati durante una “luna di miele” davvero bollente. E così mentre la ex, Elisa Isoardi, racconta la sua ...

Matteo Salvini : “Il governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

Fondi russi - voce dalla procura di Milano : "Svolta vicina" - grossi guai per Lega e Matteo Salvini? : Voci che filtrano dalla procura di Milano. Voci che rendono ancor più teso il giorno in cui, in aula al Senato, Giuseppe Conte ha riferito sui presunti Fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega, l'inchiesta con cui la magistratura prova a far fuori Matteo Salvini. Giorno teso perché, il premier, ha f

Matteo Renzi : “Credo a Salvini - ma solo se querela l’uomo che ha chiesto soldi a Mosca per la Lega” : Matteo Renzi interviene sul caso dei presunti fondi russi. Lo fa da una diretta Facebook, invece che dal Senato, per evitare polemiche interne al Pd: "Mi sarei girato verso i banchi vuoti e avrei chiesto: ministro Salvini, ci sta dicendo la verità sulle inchieste? Forse vi stupisco: avrei detto in aula che credo al ministro che è il garante della sicurezza nazionale. Se egli dice di non aver preso un rublo io avrei il dovere di crederci. Fino a ...

Matteo Renzi - la diretta Facebook : sfregia Salvini - massacra il Pd. Ultimo atto prima dell'addio? : Zittito dal Pd. Matteo Renzi voleva parlare in aula al Senato nel giorno dell'intervento di Giuseppe Conte sull'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Ma il suo partito non glielo ha permesso. Dunque, l'ex premier ha imbastito una diretta video: "Ecco cosa avrei detto oggi a Salvini se mi avessero per

Matteo Salvini - la risposta alla mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a Maria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Matteo Salvini insultato in aula dal senatore Pd Dario Parrini : "Ministro della fuga e del tradimento" : Sceneggiate democratiche in aula al Senato, durante l'informativa di Giuseppe Conte sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Il premier è stato infatti più volte interrotto dalla urla che si alzavano dai banchi del Pd. E tra i compagni, si è distinto Dario Parrini, protagonista di una roboa