Estate | ragni | zecche | pulci e meduse | cosa fare in caso di puntura

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Daialle, dalle zanzare alle, dalle cimici agli imenotteri, passando per lee le tracine, fino ad arrivare alle vipere. Al mare come in montagna, in Italia come in Paesi esotici, insono sempre più frequenti le punture di insetti e i morsi di animali che, se non curati correttamente, possono rappresentare un rischio per la salute. Dall’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), ecco alcune raccomandazioni utili per affrontare incontri (non proprio desiderati) con insetti e altri animali. “Eruzioni cutanee, reazioni allergiche, e manifestazioni neurologiche come meningoencefaliti sono tutte gravi complicanze che possono presentarsi a seguito di punture di insetti o morsi di animali – ammonisce Susanna Esposito, presidente Waidid e ordinario di Pediatria all’Università degli Studi di Perugia ...

OneD__princess : @Giorgia_calabro Ahahah esatto????e sono aracnofobica yeyee ma ho visto più ragni a edi d'estate che qua lol - GuidaGenitori : #punture insetti #punture api #punture ragni #punture vespe #punture formiche #punture zanzare #genitori… -