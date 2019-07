Esercito | un impiegato vuole lavorare? Allora stia punito

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Se uno si chiama Filadelfo (vuol dire “che ama i fratelli” secondo il dizionario dei santi e beati) è per definizione un uomo non necessariamente mite ma certo è qualcuno ben disposto nei confronti degli altri, “dell’altro” come dice un frate mio amico. Accusare dunque un Filadelfo di una qualche animosità nei confronti di un altro essere umano, sia pure un generale, è in qualche modo innaturale, o meglio contro-natura. Ma è quello che è successo al signor Pinizzotto di Catania, il nostro Filadelfo appunto. Piccolo passo indietro. Filadelfo Pinizzotto, un nome che potrebbe ben stare in un libro di Sciascia o di Pirandello, è una persona suppongo mite, undello Stato che da 34 anni lavora per il ministero della Difesa. Se lo vogliamo definire in burocratese è un assistente amministrativo. Al di là dell’etichetta, in concreto il suo lavoro ha a che fare con le armi. Forse fucili ...

Stefanialove69 : RT @Edboy71: @Stefanialove69 @francyfra197979 Diplomato liceo scientifico...due anni di università...ho mollato...sono partito un anno volo… - Edboy71 : @Stefanialove69 @francyfra197979 Diplomato liceo scientifico...due anni di università...ho mollato...sono partito u… -