E’ morto Rutger Hauer | il replicante di Blade Runner

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il suo nome restera' legato per sempre a una delle scene piu' famose della storia del cinema, la morte delnel finale dipreceduta dal monologo con la memorabile frase "Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare"., attore e attivista olandese, e'all'eta' di 75 anni dopo una breve malattia. Il decesso risale a venerdi' ma la famiglia ne ha dato notizia dopo i funerali svoltisi in forma privata.Alto, fisico robusto e occhi azzurro ghiaccio,ha interpretato decine di ruoli tra cui, nel 1989, quello di sagrestano ne "La leggenda del Santo Bevitore" di Ermanno Olmi, vincitore del Leone d'Oro a Venezia e per cui era stato premiato come miglior attore al Seattle Film Festival. La svolta nella sua carriera, pero', era arrivata nel 1982 da, film fantascientifico di Ridley Scott in cui era ilRoy Batty a cui ...

