Cristiano Ronaldo esilarante a Nanchino | CR7 si affaccia dal bus della Juve e… urla ai

Cristiano Ronaldo commenta il successo sull’Inter : “Contenti di aver vinto - abbiamo meritato” : “Penso che abbiamo meritato, siamo contenti di aver vinto”. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo commenta così il successo ottenuto contro l’Inter ai rigori nell’amichevole disputata a Nanchino valida per l’International Champions Cup. “E’ un piacere giocare queste partite con una delle nostre rivali – ha aggiunto il fuoriclasse portoghese – L’Inter è una grande ...

Juve - tifoso invade il campo durante l'allenamento : raptus di Cristiano Ronaldo. Salta addosso al poliziotto : durante l'allenamento della Juve a Nanchino, in Cina, un tifoso ha fatto un blitz in campo. La polizia è intervenuta per bloccarlo ma Cristiano Ronaldo, con un "colpo di testa", ha preso la rincorsa èd è Saltato sull'agente lasciando l'interessato e i presenti di stucco. Cr7 poi se ne è andato tra l

Cristiano Ronaldo/ La fine dell'incubo sulla violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Juventus - invasione di campo durante l’allenamento : Cristiano Ronaldo interviene così… [VIDEO] : La Juventus è al lavoro per preparare la prossima stagione, i bianconeri si candidano a diventare grandi protagonisti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in campionato ed in Champions League. Novità in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri, il gioco della squadra è cambiato come si è già visto dalla partita contro il Tottenham nonostante la sconfitta, un grande protagonista è stato come al solito Cristiano Ronaldo. Il ...

Inter - Skriniar avverte : “La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo” : “La Juventus ha giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene”. A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per l’International Champions Cup. “Dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare ...

Juventus-Inter - Sarri svela : “Dybala può giocare falso nueve - Cristiano Ronaldo dovrà fare la differenza” : L’allenatore della Juventus ha presentato in conferenza stampa il match di International Champions Cup contro l’Inter L’International Champions Cup mette di fronte Juventus e Inter, un match affascinante che promette spettacolo anche se si tratta di una amichevole. AFP/LaPresse Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, facendo un primo bilancio dei suoi primi giorni di lavoro: “non è una ...

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo prosciolto. L'accusa di stupro non sussiste : "Nessuna prova certa" : Finisce in una bolla di sapone il Caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga. Esattamente dieci anni dopo, le accuse contro il portoghese cadono e, a quanto pare, non perché sia stato raggiunto un (altro) accordo extragiudiziale quanto perché la giustizia americana ha

