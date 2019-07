Cosa ci ricorda il calamaro maialino?

Mafia - Morra ricorda strage di Ciaculli : ‘Cosa nostra non è piovra ma camaleonte. Si mimetizza all’economia legale’ : “Bisogna smettere di rappresentare la Mafia come una piovra, bensì dovremmo immaginare il fenomeno come un camaleonte, si mimetizza costantemente per provare ad infiltrare l’economia legale”. Queste le parole del Presidente della commissione AntiMafia, Nicola Morra, durante la commemorazione della strage di Ciaculli, in cui nel 1963 persero la vita sette uomini delle forze dell’ordine. All’attentato seguì un risveglio ...