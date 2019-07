Caldo | Coldiretti | SOS mucche nelle stalle | l’afa fa sentire i suoi effetti anche su

Api stremate dal Caldo - l’allarme di Coldiretti : non volano e non trasportano più nettare : Il caldo eccessivo, crea difficoltà alle colture, come sostiene Coldiretti Veneto in merito all’ondata di calore di questi giorni: “Quelle in serra vengono ”lessate” e molte volte il supporto idrico provoca l’insorgere di muffe e malattie. In pieno campo, in mancanza di acqua, si brucia tutto nel giro di qualche giorno. Particolarmente colpito il mais le cui semine sono state ostacolate dalle piogge primaverili e la ...

Caldo : Coldiretti Veneto - api in cerca di nettare tra fiori secchi e verdure scottate nei campi : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - L’eccesso di calore crea difficolta' a tutte le colture, sostiene Coldiretti Veneto in merito all'ondata di Caldo di questi giorni: "Quelle in serra vengono “lessate” e molte volte il supporto idrico provoca l’insorgere di muffe e malattie. In pieno campo, in mancanza

Caldo : Coldiretti Veneto - api in cerca di nettare tra fiori secchi e verdure scottate nei campi : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – L’eccesso di calore crea difficolta’ a tutte le colture, sostiene Coldiretti Veneto in merito all’ondata di Caldo di questi giorni: “Quelle in serra vengono ‘lessate” e molte volte il supporto idrico provoca l’insorgere di muffe e malattie. In pieno campo, in mancanza di acqua, si brucia tutto nel giro di qualche giorno. Particolarmente colpito il mais le cui semine ...

Caldo : Coldiretti Veneto - api in cerca di nettare tra fiori secchi e verdure scottate nei campi : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – L’eccesso di calore crea difficolta’ a tutte le colture, sostiene Coldiretti Veneto in merito all’ondata di Caldo di questi giorni: “Quelle in serra vengono ‘lessate” e molte volte il supporto idrico provoca l’insorgere di muffe e malattie. In pieno campo, in mancanza di acqua, si brucia tutto nel giro di qualche giorno. Particolarmente colpito il mais le cui ...

Caldo - Coldiretti : le api stressate non volano più - -41% di miele : “Le api stremate dal Caldo hanno smesso di volare e non svolgono più il prezioso lavoro di trasporto di nettare e polline, ma con le elevate temperature in pericolo ci sono anche le nuove covate con le operaie al lavoro per salvarle dalla disidratazione ed evitare che le temperature interne alle arnie superino i 33-36 gradi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la prima produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ...

Caldo - Coldiretti : le api stressate non volano più - – 41% di miele : “Le api stremate dal Caldo hanno smesso di volare e non svolgono più il prezioso lavoro di trasporto di nettare e polline, ma con le elevate temperature in pericolo ci sono anche le nuove covate con le operaie al lavoro per salvarle dalla disidratazione ed evitare che le temperature interne alle arnie superino i 33-36 gradi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la prima produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ...

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici italiani : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9 al villaggio della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da piazza del Cannone a piazza Castello. Saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici italiani (2) : (AdnKronos) – Ci sarà inoltre una vera e propria Arca di Noè dove scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai ‘Sigilli’ di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Dalla preziosa mucca Barà di cui sono rimasti solo 4mila esemplari lungo la Penisola alla capra ...

Caldo - al villaggio Coldiretti di Milano presentato il primo giardino taglia-afa che salva dallo stress [FOTO] : Con il Caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti ...

Caldo : Coldiretti Verona - mucche stressate - - 10 p.c. di latte (2) : (AdnKronos) - “Oltre al raffrescamento con ventilatori che funzionano 24 ore su 24 con sonde che fanno aumentare la velocità delle pale e doccette ogni ora – precisa Roberto Serpelloni, allevatore di Villafranca – alimentiamo gli animali con prodotti freschi e meno concentrati come foraggio, frument

Caldo : Coldiretti Verona - mucche stressate - - 10 p.c. di latte : Verona, 1 lug. (AdnKronos) - Anche gli animali soffrono il Caldo. Ne è la dimostrazione il fatto che con le alte temperature di questi giorni nelle stalle le mucche stanno producendo dal 10 al 15% di latte in meno rispetto ai periodi estivi in cui c’è comunque un calo. È l’allarme lanciato dalla Col

Caldo : Verona - da Coldiretti soccorso frutta - pesche ai passanti per dissetarsi : Verona, 27 giu. (AdnKronos) - Coldiretti Verona scende in piazza con il “soccorso frutta” per combattere il Caldo record di questi giorni e invitare i veronesi a consumare prodotti locali come la pesca di Verona che nutre, disseta e reintegra i sali minerali. Domani, venerdì 28 giugno in Piazza Bra

Caldo : Coldiretti Padova - danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (3) : (AdnKronos) - "In questa direzione va “Filiera Italia”, a cui partecipano le principali industrie del settore agroalimentare italiano. E un nuovo modello di rappresentanza agricola e che per la prima volta vede insieme agricoltori e industriali per difendere e sostenere il made in Italy. Attraverso

Caldo : Coldiretti Padova - danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (2) : (AdnKronos) - "L’intervento con irrigazione di soccorso è importante – continua Bressan - soprattutto per far sopravvivere le piantine piccole che non avendo radici sviluppate non riescono a raggiungere lo strato umido del terreno poiché lo sbalzo improvviso della temperatura tende a formare una cro