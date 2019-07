Big Little Lies 2 | problemi dietro le quinte? Ecco la versione di HBO

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 25 luglio 2019) Big, pare che la regista della seconda stagione, Andrea Arnold è stata scavalcata da Jean-Marc Vallée nel montaggio dei nuovi episodi.Aggiornamento del 25 luglio 2019: Al TCA Summer Press Tour, il presidente di HBO, Casey Bloys ha dato la suasul retroscena che riguarda la seconda stagione di Big. Bloys in sostanza dice che c’è stata molta disinformazione sull’argomento. “Voglio chiarire quindi un po’ di cose. Non ci sarebbe una seconda stagione se non fosse per Andrea Arnold, siamo in debito con lei… Come tutti quelli che lavorano nella televisione sanno, il regista non sempre ha il controllo creativo della serie. Il fatto che il controllo creativo le è stato tolto è falso.”“Solitamente il regista consegna una “director’s cut” agli showrunner e i produttori. E’ quello che è successo. ...

