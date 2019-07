Weekend temporalesco

Caldo Africano nel Weekend - a seguire break temporalesco : Il Weekend lo avremo in compagnia dell’Africano, con una nuova intensificazione del promontorio anticiclonico, al Centro-sud della penisola. Le temperature infatti tendono già a portarsi su massime tra 34-37°C, con punte maggiori al Sud Italia, fin 40-42°C tra la giornata di Domenica e quella di Lunedì. A livello di condizioni meteo, non sarà tutta stabilità atmosferica, in quanto, al Nord italia saranno probabili dei ...