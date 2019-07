VIDEO – Carlo Ancelotti concede autografi ai tifosi presenti a Dimaro

Carlo Conti a TvBlog : "Non torno a Sanremo e penso a Tale e quale" (VIDEO) : Carlo Conti non sarà dietro le quinte del Festival di Sanremo ed è più che soddisfatto di collaborare a L'eredità, di condurre Tale e quale show e di essere direttore artistico dello Zecchino d'Oro. Ecco cosa ci ha raccontato alla presentazione dei Palinsesti Rai.Carlo Conti parliamo dei progetti: Tale e Quale Show, la direzione artistica dello Zecchino d'Oro. Che altro?prosegui la letturaCarlo Conti a TvBlog: "Non torno a Sanremo e penso a Tale ...

Carlo Freccero a Blogo : "Obiettivo pubblico giovane per Rai 2 - vorrei comprare Skam" (VIDEO) : C'è voglia di fare passi avanti nel palinsesto di Rai 2 per la nuova stagione televisiva 2019/20 presentata stamani alla ex Fiera di Pioltello (Milano), è ciò che trapela dalle dichiarazioni rilasciate da Carlo Freccero. Intervistato da Diego Odello, il direttore della seconda rete ha risposto ad alcuni dei punti nevralgici e dei volti che apparterranno alla programmazione che sarà. Rai 2 Autunno ...

L’Isola di Pietro 3 regala a Gianni Morandi la cittadinanza onoraria di Carloforte (VIDEO) : Le riprese de L'Isola di Pietro 3 stanno per volgere al termine e il prossimo settembre, alla domenica sera, Canale 5 regalerà ai fan la visione dei nuovi episodi. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio questo terzo anno consecutivo passato a Carloforte ha permesso a Gianni Morandi di essere insignito della cittadinanza onoraria proprio da parte del Comune di Carloforte e da tutti i suoi abitanti che ormai lo chiamano "Fra' ...

VIDEO F1 - due pesi e due misure. Vettel penalizzato - Hamilton fu graziato per un episodio identico a Montecarlo… : Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che prova Sebastian Vettel al termine del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, il tedesco della Ferrari si è espresso su livello decisamente elevati, come non lo si vedeva da un po’. Aggressivo e prestazionale a bordo della sua SF90, Seb stava cercando in ogni modo di arginare l’incedere alle sue ...

Accadde oggi 3 giugno 1997 - l’assurda punizione di Roberto Carlos contro la Francia [VIDEO] : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista di oggi è Roberto Carlos o meglio la sua punizione più famosa contro la Francia. Quel 3 giugno del 1997 si giocava Francia-Brasile, partita valida per un torneo amichevole in preparazione dei Mondiali dell’anno successivo. Al 22′ punizione per il Brasile dai 35 metri. Roberto Carlos sistema con cura il pallone, prende una lunghissima ...

Formula 1 - Raikkonen è una furia contro Stroll : team radio rabbioso del finlandese a Montecarlo [VIDEO] : Il pilota finlandese si è scagliato contro il collega della Racing Point, colpevole di averlo toccato al tornantino Un team radio rabbioso, parole durissime all’indirizzo di Lance Stroll. Il protagonista? Kimi Raikkonen, infuriatosi con il canadese per un contatto avvenuto nelle prime fasi del Gran Premio di Montecarlo, vinto da Lewis Hamilton davanti a Vettel e Bottas. Una manovra criticata aspramente via radio dal finlandese, che ...

Formula 1 – Semafori spenti a Montecarlo : il VIDEO della partenza del Gp di Monaco : E’ ufficialmente iniziato il Gp di Monaco: il VIDEO della partenza del sesto appuntamento della stagione Il conto alla rovescia è finalmente terminato, dopo lo spettacolo del sabato di qualifiche i piloti sono finalmente schierato in griglia di partenza sulla pista di Montecarlo per il via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019. Hamilton parte dalla pole position, seguito da Bottas e Verstappen, mentre nel lussuoso ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen e la moglie Minttu a Montecarlo in stile… Vacanze Romane [VIDEO] : Kimi Riakkonen e Minttu si spostano in motorino per le strade di Montecarlo: tutto in stile Vacanze Romane Il conto alla rovescia sta per terminare: a Montecarlo stanno per spegnersi i semafori che daranno il via al Gp di Monaco. Nel principato Kimi Raikkonen raggiunge un traguardo speciale, 300 gp disputati e anche se il finlandese ha espresso all’Alfa Romeo di non voler festeggiare, non poteva mancare a Monaco la bella moglie ...

VIDEO Lewis Hamilton in lacrime dopo la pole a Montecarlo : il pensiero del britannico a Niki Lauda : Ci sono pole position che non sono come tutte le altre, ci sono momenti in cui un risultato ha una valenza particolare. E’ il caso della p.1 di oggi di Lewis Hamilton a Montecarlo, sede del sesto round iridato del campionato di F1. In un contesto nel quale spesso si è fatta la storia, Lewis è riuscito a strappare con le unghie e con i denti il miglior tempo al compagno di team Valtteri Bottas, guadagnandosi la chance di partire davanti ...

Diretta Formula 2/ Gp Montecarlo 2019 streaming VIDEO tv : in pista - via a gara-2! : Diretta Formula 2: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 2 del Gp di Montecarlo 2019, sulle strade del Principato di Monaco.