Un impianto al braccio per prevenire la trasmissione del virus dell’hiv

(Di mercoledì 24 luglio 2019) (immagine: Getty Images) Proteggersi dall’hiv come si fa dalle gravidanze indesiderate. Durante la decima conferenza dell’International Aids Society, tenutasi in questi giorni a Città del Messico, sono stati presentati i risultati della prima sperimentazione clinica di unsottocutaneo che, rilasciando piccole dosi di un nuovo potente farmaco antiretrovirale (islatravir, targato Merck), potrebbe proteggere dalle infezioni da hiv per un intero anno. I test sull’essere umano sono ancora in fase molto preliminare (è presto per esaltarsi, insomma), ma gli esperti sono fiduciosi di poter nel prossimo futuro rivoluzionare le strategie di prevenzione contro questo ancora temibile. Un fiammifero farmacologico Il dispositivo è grande quanto un fiammifero e prende ispirazione dagli impianti già utilizzati per il controllo delle nascite. Funziona infatti allo stesso modo: il ...

