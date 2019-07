Traffico Roma del 24-07-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12 : 30 : OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC Roma TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 9:00 ALLE 17:00 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. SONO TERMINATI I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE LUNGO TUTTO L’ANELLO ESTERNO. SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE PRUDENZA PER I DISAGI CAUSATI DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DELLO STADIO. A TRIGORIA, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA LAURENTINA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09 : 00 : OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC Roma TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE 17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. SULLA TANGENZIALE EST, CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. DISAGI A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO. EFFETTUATE MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALLO ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI IN CORSO. UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI AL Traffico LUNGO VIALE DEL MURO TORTO. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI IN CORSO. UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI AL Traffico LUNGO VIALE DEL MURO TORTO. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO, ANCORA CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA. IN ZONA EUR CODE IN USCITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DELL’OCEANO PACIFICO, E POI SULLA STATALE PONTINA, FINO A SPINACETO. LUNGO LA TANGENZIALE EST, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO, ANCORA CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA. IN ZONA EUR CODE IN USCITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DELL’OCEANO PACIFICO, E POI SULLA STATALE PONTINA, FINO A SPINACETO. LUNGO LA TANGENZIALE EST, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA ...