Lega | Salvini | Conte lo ascolterò dal Viminale | mi pagano stipendio per star lì

Matteo Salvini - il sondaggio Swg : "La fiducia nella Lega cresce sempre più - stimata al 37 - 8%". Calo del Pd : "La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg. L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%,

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Nord contro Sud : la Lega “nazionale” di Salvini si divide sull’autonomia : C’è voluta l’autonomia per alzare il velo sulla grande finzione della politica italiana. Fino a oggi Matteo Salvini ha fatto credere che esista una sola Lega, una...

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

Giuseppe Conte prova a fregare Matteo Salvini sull'autonomia : vuole fermarla e incolpare la Lega : Sottovalutare il Nord, con la sua voglia d'autonomia e le sue imprese, è l'errore che rischia di essere fatale a Giuseppe Conte. Nel consiglio dei ministri che giovedì dovrebbe (condizionale d' obbligo) votare il testo sull' autonomia o forse già domani, quando Conte e la leghista Erika Stefani, min

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini deve solo fare chiarezza in Parlamento - perché scappa?” : "A Salvini è chiesta una cosa semplice: fare chiarezza in Parlamento sullo scandalo della russia e i rapporti con la Lega. perché non risponde? perché scappa?": così il segretario del Pd, Nicola Zigaretti, commenta quanto comunicato dal presidente della Camera, Roberto Fico. Cioè: ancora nessuna risposta ufficiale dal Viminale sulle richieste di riferire in Aula.Continua a leggere

Lega : da giovedì nel Varesotto festa Lega Lombarda - apre Salvini : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Si terrà da giovedì 25 luglio a domenica 28 a Golasecca, in provincia di Varese, la 24esima edizione della festa nazionale della Lega Lombarda. Ad inaugurare la festa sarà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle serate successive si alterneranno su

Roghi - Salvini : valuteremo Legami No Tav : 15.00 "Massimo impegno per assicurare i delinquenti alla giustizia: meritano anni di galera, visto che hanno bloccato l'Italia e rovinato la giornata a molti italiani.Oggi pomeriggio sarò personalmente a Rovezzano per rendermi conto della situazione". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Se sarà confermata la pista anarchica -osserva il ministro- verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno ...

Foschi : cittadini meno tutelati con Lega - Salvini nemico di Roma : Roma – “Se passa l’autonomia differenziata cosi’ com’e’ voluta da Salvini ci sara’ un taglio sui trasferimenti al Lazio di 1,7 miliardi di euro. Il che vuol dire meno sanita’, meno servizi pubblici e meno tutele per i cittadini della nostra regione. La Lega di Salvini torna a mostrare il suo vero volto: l’odio per Roma. Dietro la propaganda si nascondono i fatti, e i fatti sono che con ...

Matteo Salvini - il documento che lo spinge alle urne : la Lega potrebbe governare da sola : Cosa succede quando gli avversari politici, la gran parte dei talk show, quasi tutti i giornali, la conferenza dei vescovi e l' intero mondo dello spettacolo e della cultura vivono con l' ossessione di un unico personaggio e quotidianamente lo mettono in mezzo imputandogli ogni nefandezza? Succede c

Salvini : Lega non attaccata a poltrone : 23.15 "Ritengo Di Maio coerente e gran lavoratore. Però devo dire che negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Non mi spaventano le offese alla mia persona ma mi spaventano i continui no". Così il vicepremier Salvini ad Adro (Bs). "O da adesso arrivano tanti sì altrimenti noi non abbiamo tempo da perdere. La Lega non è nata per rimanere attaccata alle poltrone". Sull'autonomia: "Io voglio unire questo Paese e per governare bisogna passare dalle ...

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Matteo Salvini - l'ombra della scissione nella Lega : "Questa è la vostra Stalingrado" : La rivolta della Lega al Nord si respira in ogni festa locale, dalla Lombardia al Veneto. E rischia di diventare scissione. Lo slogan ormai è noto anche a Matteo Salvini, che quando dal palco nomina Luigi Di Maio e i M5s vede levarsi dalla platea sonori fischi: "Se non ci danno l'autonomia tanto val

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...